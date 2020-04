Moradores não dormem em casa por temerem desabamento na Zona Norte

Moradores temem o desabamento de prédio em cima de outras casas | Foto: Divulgação

Manaus - Você imagina não poder dormir em casa por medo de acordar debaixo dos escombros, além de perder o patrimônio que tem? Esse é o drama enfrentado todas as noites pela dona de casa Sheila Reis, de 40 anos. Ela é moradora de uma casa na rua Caetê, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus, que fica ao lado de um prédio com risco de desabamento. Ela quase não vai em casa por medo de que o imóvel ceda junto com o prédio. Também há o risco de que os escombros caíam em cima das casas vizinhas.

As vizinhas Sheila Reis e Sônia Conceição. Crianças estão na janela do prédio ameaçado | Foto: César Gomes

"Infelizmente, já nem fico dentro da minha própria casa. Tenho medo de morrer dormindo e que toda a estrutura da minha casa ceda. Tenho que sair do conforto do meu lar e me abrigar na casa da minha sogra devido à situação. Tenho filhos pequenos e temo pelas vidas deles", lamentou.

Sonia Conceição, de 49 anos, que é vizinha de Sheila e mora na parte baixa de um escadão naquela rua, contou ao Em Tempo que os moradores já acionaram a Defesa Civil de Manaus e aguardam providências do órgão.

"Outras casas das proximidades já tiveram prejuízos por deslizamentos de terras. Estamos esperando que eles venham aqui, pois temos muitas casas próximas a esse barranco. Em noite de chuva, ninguém dorme. Tenho uma vizinha que reveza com os filhos para que, pelo menos, uma pessoa da casa permaneça acordada. As mochilas das crianças já estão todas arrumadas e perto da porta devido ao medo de uma tragédia", explicou a moradora.

Casa onde dona Sônia mora embaixo do prédio comprometido | Foto: César Gomes

Sônia destacou que a tensão no local é constante devido ao período de chuva. A moradora informou que o prédio é alugado para venezuelanos que vivem no local e muitas crianças moram na área.

"Ficamos preocupados com essas famílias que moram nesse prédio e também com as nossas. Peço que as autoridades competentes olhem por nós", concluiu.

O Em Tempo entrou em contato com a Defesa Civil de Manaus para pedir um posicionamento sobre o caso, mas até a publicação da matéria não recebeu resposta. Assim que o material for enviado, essa publicação será atualizada.