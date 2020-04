Delivery de Pescado: peça peixe em Manaus e receba em casa

Manaus- Com a aproximação da Semana Santa, o Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), anuncia medidas para garantir a renda de piscicultores amazonenses e a comercialização de pescado regional fresco e com preço justo para a população.

A primeira ação é disponibilizar no site institucional da Agência (www.ads.am.gov.br) o contato de piscicultores que participam das Feiras de Produtos Regionais do Governo do Amazonas. Esses produtores trabalham com produto para pronta-entrega e delivery na capital.

Outra medida, executada em conjunto com o Sistema Sepror, é a aquisição de aproximadamente 70 toneladas de pescado regional, entre eles tambaqui, pirarucu e matrinxã, que serão doadas para abrigos, organizações da sociedade civil, hospitais, e instituições cadastradas na Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Fundo de Promoção Social (FPS).

As ações anunciadas visam minimizar o impacto econômico de piscicultores e frigoríficos, neste período de pandemia do coronavírus, sobretudo aqueles que se disponibilizaram a participar do tradicional Feirão do Pescado, que não será realizado neste ano, em cumprimento ao Decreto Governamental nº 24.145, de 31 de março de 2020.

“A compra do pescado será realizada via associações, cooperativas e também piscicultores individuais já cadastrados na ADS e na Secretaria de Produção Rural, por meio dos editais de aquisição de aeradores e ração. Dessa forma, conseguimos beneficiar um número maior de produtores. Destacamos que o transporte, o armazenamento e toda a logística para entrega do pescado às instituições será de responsabilidade do Governo do Estado. A estimativa é investir cerca de R$ 500 mil nessa operação”, explicou o presidente da ADS, Flávio Antony Filho.

Confira abaixo a lista de contatos dos piscicultores que disponibilizam serviços de delivery em Manaus:

Suzy Pinheiro

Produtos: Tambaqui e matrinxã sem espinhas.

Contato: (92) 99189-6442

Regional Casa do Peixe (Guth)

Produtos: Filé de pirarucu fresco, ventrecha de pirarucu do tipo convencional e mista, carcaça de pirarucu, pirarucu seco filé, enrolado de pirarucu, miúdo de pirarucu seco, cabeça de pirarucu, filé de pescada, pescada in natura, filé de aruanã, sardinha na bandeja com seis unidades, surubim em posta, pacu na bandeja com três ou quatro unidades e filé de tucunaré.

Contato: (92) 99147-0109

Frigorífico JB Serpa

Produtos: Sardinha, pacu, picadinho de tambaqui, pirarucu fresco, filé de dourado, filé de surubim, filé de pescada, filé de aruanã e filé de pirarucu, tambaqui e matrinxã sem espinha.

Contato: (92) 99262-8470

Wanderson da Silva

Produtos: Filé de pirarucu, filé de pirarucu seco, ventrecha de pirarucu.

Contato: (92) 99308-3862

Adivaldo Menezes

Produtos: Tambaqui, matrinxã, pirarucu fresco e curumim, sardinha e pacu.

Contato: (92) 99166-7566

Fazenda Bicho do Rio

Produtos: Tambaqui e Matrinxã, sem espinha, tartaruga e tambaqui curumim tratados.

Contato: (92) 984265497 / 99173-8580 (WhatsApp)

Banca do Manoel

Produtos Tambaqui e matrinxã sem espinhas.

Contatos: (92) 99330-3042 / 993123278.

Alain do Peixe

Pirarucu fresco, pirarucu seco, tambaqui sem espinhas, tambaqui curumim, matrinxã sem espinhas, camarão regional médio e piracuí de bodó.

Contato: (92) 99325-1270 / 99237 5880.

Sítio São Sebastião

Produtos: Tambaqui e matrinxã sem espinhas, tambaqui curumim Tratado, filé de pirarucu fresco e ventrecha de pirarucu fresco.

Contato: (92) 98258-2244.

Manaus Peixe

Produtos: Tambaqui sem espinha, picadinho de tambaqui, costela lombo sem espinha, lombo de pirarucu, pirarucu em cubos, picadinho de pirarucu, pirarucu salgado, filé de aruanã, tucunaré em posta, filé de tucunaré

Contato: (92) 99218-9699 / 3213-9946 / 99445-1300 (WhatsApp)

Companhia do Peixe

Produtos: Tambaqui sem espinha, pirarucu fresco, pirarucu seco, matrinxã sem espinha. Especialidade: tambaqui de rio, tucunaré e pescada

Contato: (92) 99107-7602 / 99107-3339

Os consumidores podem efetuar o pagamento por meio de cartão de crédito, débito, transferência bancária ou dinheiro.

