Grávidas e o medo de contágio em hospitais lotados diante de pandemia

Segundo a especialista, há número crescente de gestantes que decidiram fazer o parto em casa em razão do novo coronavírus | Foto: Divulgação/ Anne Lucy

Manaus - Em tempos de coronavírus, o medo tomou conta de todos, o que é até natural, afinal nunca ninguém desta geração lidou com uma pandemia mundial. Para as gestantes, tudo isso é dobrado, medo de contaminação, além da superlotação hospitalar, escassez de suprimentos e restrições cada vez mais severas aos visitantes aos hospitais e maternidades. Por conta disso, as amazonenses estão cada vez mais pensando em dar à luz em casa. Mas é preciso que a gestante e a família cumpram alguns pré-requisitos.



Em sua segunda gravidez, a biomédica Fernanda Silva, de 29 anos, já tinha tudo planejado para a chegada do bebê, prevista para nascer neste mês. Depois de ter a primeira filha em parto normal, porém num hospital e ainda ter enfrentando a violência obstétrica, Silva e seu esposo tinham decidido realizar um parto hospitalar humanizado. Até que surgiu o novo coronavírus.

“Meu esposo e eu ficamos bastante traumatizados com o que ocorreu no parto da nossa primeira filha e morríamos de medo de dar alguma coisa errada atualmente. E ele se sentia mais seguro se estivesse numa maternidade. Respeitando a vontade dele, a princípio, faríamos um parto hospitalar. Mas aí surgiu o novo coronavírus e tendo eu conhecimento sobre o grande problema que estávamos por enfrentar, por trabalhar na área, conversei melhor com meu esposo, coloquei as evidências e os possíveis riscos de contaminação para o bebê, além da possibilidade de começaram a vetar a presença do acompanhante e da doula no momento do parto e eu ter que passar por possíveis violências novamente, então escolhemos o parto domiciliar”, conta Silva.

Além do temor de contaminação pelo vírus, há o medo de que o sistema hospitalar entre em colapso diante do grande volume de doentes, com falta de médicos, enfermeiros, equipamentos e leitos.

Aumento na procura

Parto domiciliar é optado pelas grávidas | Foto: Divulgação/ Anne Lucy

A enfermeira obstétrica Isabela Persilva, que atua com há cinco anos com parto domiciliar e hospitalar, revela que antes da pandemia a procura pela equipe para realizar parto domiciliar era de duas a três gestantes por mês, totalizando cerca de um parto em casa por mês. De duas semanas para cá, o número de procura mensal se tornou diário. “É muito bom ver o parto em casa ser reconhecido como algo seguro. Até agosto já temos oito partos previstos para serem domiciliares”.



O parto em casa é para todas?

A profissional explica que as gestantes que se encaixam para o parto domiciliar planejado são as chamadas de risco habitual (gestantes sem comorbidades, com um feto único, em apresentação cefálica (de cabeça para baixo), entre 37 e 42 semanas de gestação e com um acompanhamento pré-natal minucioso por parte da equipe que fará o atendimento.

“Parir em casa é seguro desde que você tenha uma equipe qualificada e treinada para este atendimento, onde estas tenham os materiais necessário para o suporte da mãe e do bebê. Assim como um local adequado para o parto, com Plano de Parto e um Plano B bem elaborado. Plano B ou de contingência vem para que, se algo não correr dentro do esperado, essa mulher seja deslocada até a maternidade mais próxima de seu domicílio, com tempo máximo de 20 minutos”, explica.

O parto domiciliar inclui pré-natal, parto e pós-parto. | Foto: Divulgação/ Anne Lucy

A equipe que realiza o parto domiciliar é composta por duas enfermeiras obstétricas, profissionais que garantem a segurança de mãe e bebê, especializadas em emergências obstétricas e reanimação neonatal. Estas acompanharão o trabalho de parto em casa, avaliando o bem-estar do binômio durante o processo e o parir. As mesmas também realizam atendimento a puérpera (sutura em caso de laceração, amamentação, dentre outros) e ao recém-nascido (sinais vitais, medidas antropométricas, etc). E uma técnica de enfermagem: a mesma auxilia as enfermeiras obstétricas, principalmente em situações de transferência para o ambiente hospitalar e organização da casa.



“Contamos também com um médico neonatologista: este fará a consulta após as 48 horas de vida do bebê, avaliando e prescrevendo os primeiros exames. A mulher pode (e deve) ter a sua doula: profissional com habilidade para oferecer apoio emocional e físico antes, durante e após o parto”, diz.

Com pandemia, grávidas optam por não sair de casa nem para o parto | Foto: Divulgação/ Anne Lucy

Custos



Um dos desafios para quem quer um parto domiciliar é o custo, que não é coberto completamente por planos de saúde. Em médio um parto domiciliar custa R$ 6 mil. E infelizmente nem todas as mulheres têm as condições financeiras para arcar com este tipo de parto. Este é o caso da Leilane Lopes, 27, que vai ter sua terceira filha no Instituto da Mulher Dona Lindu, localizado na avenida Mário Ypiranga, 1581, bairro Adrianópolis pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Leilane Lopes, 27, aguarda para receber sua filha | Foto: Arquivo Pessoal

“Estou bem ansiosa, já estou no preparo para receber minha bebê, falta bem pouco. E estou bem apreensiva em relação ao Covid-19, pois não sei como as coisas vão estar daqui para o dia do meu parto. Os casos de infectados estão aumentando todos os dias, realmente sinto muita pressão psicológica, quando era para eu estar descansando ao máximo a mente”, ressalta.



Leiliane explicou que está cadastrada em um programa social onde vinculam a grávida à maternidade. Então quando ela for ter a bebê, os dados dela estarão na recepção e o leito será garantido. A maternidade escolhida por ela criou um grupo de WhatsApp onde tiram as dúvidas de todas as gestantes. “O medo e a angústia tomaram de conta da gente, mas com fé e confiança na equipe que está na linha de frente nos hospitais e maternidades acho que é bem possível que ocorra tudo bem com a gente e nossos bebês que estão chegando no meio desse caos”.

Entrada de acompanhante vetada

A entrada do acompanhante de Sarah Melo foi vetada | Foto: Arquivo Pessoal

Turbilhões de sentimentos ocorrem antes, durante e após o parto para uma mulher. Nessas horas um acompanhante para a grávida se torna imprescindível, o que é previsto em lei. Entretanto com a pandemia do Covid-19, algumas maternidades vetaram a entrada de acompanhantes, além de visitas ao recém-nascido.



Quem sentiu na pele estes momentos de tensão foi a amazonense e estudante de arquitetura, Sarah Melo, 27. Túlio, seu bebê, nasceu no dia 31 de março e estava previsto para o dia 1 de abril. E a notícia que seu esposo não ia poder entrar ocorreu no momento em que ela deu entrada no hospital.

“A princípio fiquei em pânico, mas a equipe médica foi um amor comigo, conversaram, me deram apoio e fizeram eu me sentir menos desamparada”, conta.

Túlio nasceu no Hospital Santo Antônio, em Mato Grosso, estado localizado na região Centro-Oeste do Brasil. “Confesso que não tive muito medo em relação ao contágio, pois todos profissionais tomaram medidas extremas de proteção, sempre me explicando cada procedimento e muita orientação a respeito da Covid-19”.

Sarah tem um filho de três anos que já teve pneumonia. Agora ela já está em casa com o novo membro da família com atenção e cuidados redobrados.

A Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) solicitou esclarecimentos dos diretores de maternidade de Manaus sobre eventual restrição imposta as gestantes, que podem estar sendo impedidas de contar com um acompanhante no momento do parto. O questionamento foi feito por ofício, na segunda-feira (30), após a DPE-AM tomar conhecimento de violações em outros Estados.

O requerimento, em caráter de urgência, foi feito pela defensora Pollyana Vieira, coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher (Nudem/DPE-AM). Pollyana explica que o direito a acompanhante é garantido pela Lei Federal 11.108/2005, mas pode estar sendo ignorado por causa da recomendação de isolamento e redução de aglomeração de pessoas, em razão da pandemia de coronavírus.

“Na nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde, no último dia 25, sobre a atenção e cuidados às gestantes no contexto da Covid-19, em regra, foi recomendado que seja mantida a presença do acompanhante, no caso de pessoa assintomática e de não contato domiciliar com pessoas com síndrome gripal ou infecção respiratória comprovada por coronavírus”, explica a defensora pública.

Maternidade recebe grávidas vítimas do coronavírus

Como medida de prevenção a propagação do novo coronavírus (Covid-19) ao grupo considerado de risco, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) prepara uma estrutura de isolamento para receber grávidas que possam ser contaminadas pelo Covid-19. A unidade de saúde escolhida é a SPA, Hospital e Maternidade Chapot Prevost, localizado no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

Porém, o EM TEMPO, recebeu uma denúncia por moradores da região, que o bairro tem várias pessoas consideradas do grupos de risco. “Aqui no bairro tem vários idosos e portadores de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e asma que utilizam muito este SPA. Como vai ficar essas pessoas que moram aqui”, contestou um dos moradores identificado como Bruno Cardoso.

Mulheres grávidas devem se preocupar mais com a Covid-19?

A obstetra aconselha as grávidas não abandonarem o pré-natal | Foto: Divulgação/ Anne Lucy

Uma cesárea de emergência terminou com a morte da mãe e do bebê no último domingo (29) na cidade de Corunha, na Espanha. Segundo o jornal espanhol El País, uma mulher de 37 anos deu entrada no Hospital Teresa Herrera com contrações e apresentava febre, por isso fez um teste para detectar a Covid-19, que acabou dando positivo posteriormente. Ainda de acordo com a publicação, a mulher apresentava uma patologia crônica prévia, não especificada pelo jornal. Ela começou a se sentir mal no sábado à noite, com o aumento da febre, sintoma característico da infecção pelo coronavírus.



“Não há indícios de transmissão da gestante para o filho e nem no risco na amamentação. Mas mesmo fora do grupo de risco, gestantes e recém-nascidos devem redobrar os cuidados contra o coronavírus, pois durante a gravidez as mulheres ficam com o sistema imunológico mais fraco, o que seria uma porta de entrada para o vírus”, afirma a ginecologista e obstetra Mariana Teles.

A obstetra aconselha as grávidas não abandonarem o pré-natal. “A assistência durante a gestação deve ser adaptada. Os médicos podem marcar consultas com períodos espaçados”.

Entretanto, no sistema público, a Secretaria Municipal de Saúde suspendeu todos os exames de pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de menor porte, as de 32m², também conhecidas como “casinhas”, porque nestas as equipes estão inteiramente dedicadas à vacinação domiciliar de idosos. A orientação é que a gestante dirija-se à UBS mais próxima de sua residência, exceto se for uma das “casinhas”.