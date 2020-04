Vídeo: adutora rompe e abre cratera na avenida Coronel Teixeira

Manaus – O acesso à avenida Coronel Teixeira, Zona Oeste de Manaus foi interditado a partir da Cia do Militar até a avenida Pedro Teixeira, após rompimento de uma adutora próximo ao Carrefour e ao Porão do Alemão, na manhã desta sexta-feira (3). O rompimento destruiu asfalto e criou uma cratera em parte da avenida.

De acordo com moradores do bairro São Jorge, várias ruas paralelas à avenida Pedro Teixeira foram afetadas com alagamentos e o trânsito ficou prejudicado.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) já estão no local com equipe responsável para realizar o desvio do trânsito pela avenida São Jorge.

Trânsito no local está sendo desviado para avenida São Jorge | Foto: IMMU/Divulgação

A concessionária Águas de Manaus foi acionada e informou, por nota, que agentes já estão trabalhando no local. Equipes da empresa foram deslocadas até a Avenida Pedro Teixeira para corrigir o vazamento e restabelecer o abastecimento de água tratada nos bairros afetados pela ocorrência.

De acordo com a assessoria da empresa, outra equipe da concessionária está percorrendo os imóveis na área para localizar danos e atuar para solucioná-los. A previsão é que a situação no local esteja normalizada ao longo do dia.

Confira vídeo gravado por morador em rua afetada pelo rompimento: