Feira do produtor rural é reaberta no município de Silves

Silves (AM)- A Prefeitura do Município de Silves (distante a 200 quilômetros de Manaus), decidiu reabrir a feira do produtor rural. O local se encontrava fechado por decisão da administração local para enfrentar a pandemia de coronavírus (Covid-19). A decisão ocorreu em comum acordo com as associações de produtores, em virtude do impacto econômico local.

O apelo dos feirantes é para que neste momento de pandemia, e com a economia afetada, fosse possível garantir que o alimento chegasse até o cidadão e que não houvesse desabastecimento na cadeia produtiva. Vale ressaltar que o município de Silves tem cerca de 70 % da sua atividade econômica voltada para o setor rural.

Atendendo as orientações sanitárias e visando o bem estar da população, a Secretaria de Saúde montou um esquema onde apenas uma pessoa pode permanecer em seu box comercializando os produtos. Foram disponibilizados aventais, máscaras e álcool gel para estimular a higienização do local, a Secretaria também restringiu, por segurança, o acesso da população para realizar a compra dos produtos na feira.

Segundo o Prefeito do Município, Aristides Queiroz (MDB), o enfrentamento contra esse vírus deve ser feito de forma consciente, respeitando as regras de saúde pública e seguindo a orientação do Governo do Estado do Amazonas.

Os produtores rurais de Silves estão seguindo os critérios de proteção | Foto: Divulgação

“Baixamos um decreto restringindo o acesso pelas vias terrestres e fluviais ao município para garantir a saúde da população. Com a reabertura da feira, restringimos o número de feirantes em cada box e o acesso da população. A nossa preocupação é que as pessoas não sofram com o desabastecimento. Acreditamos que vamos superar essa má fase”, afirmou o Prefeito.

A volta do funcionamento da feira dos produtores rurais do município de Silves, segue os critérios de proteção à saúde dos produtores e clientes.

*Com informações da assessoria