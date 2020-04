Vídeo: moradores denunciam lixeira a céu aberto em Boca do Acre, no AM

Familiares temem doenças pelo acúmulo do lixo no local | Foto: reprodução

Manaus – Moradores do município de Boca do Acre, distante 1.026 quilômetros de Manaus, denunciam o acúmulo de lixo em um terreno da prefeitura. Segundo eles, animais e o mau cheiro estão prejudicando famílias que moram próximas ao local e temem contaminação.

Um morador fez um vídeo do local. Na filmagem, feita no bairro Plato do Piquia, é possível ver o lixo acumulado dentro do pátio, junto com outros veículos, entre eles caminhões, ônibus e tratores. Famílias que moram próximas ao local reclamam do mau cheiro e a movimentação de urubus no entorno da lixeira a céu aberto.

“Eles estão acumulando lixo perto das casas dos moradores. O mau cheiro está demais, não tem quem suporte. Até os urubus estão chegando perto das casas. A gente não consegue conviver com isso”, disse o morador, que pediu para não ter o nome divulgado.

O Portal EM TEMPO entrou em contato com a Prefeitura do município para saber sobre medidas para a solucionar o problema e por qual motivo o pátio da sede do órgão municipal está sendo usado como lugar de descarte de resíduos sólidos. Entretanto, até o fechamento desta matéria, não houve resposta.

Veja o vídeo da denúncia:

Moradores reclamam do mau cheiro e dos animais que se alimentam da lixeira | Autor: Reprodução