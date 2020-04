Sobe para seis o número de mortes por Coronavirus no Amazonas

A vítima tinha 65 anos | Foto: Clóvis Miranda/DPE-AM

Manaus - O número de mortes pelo novo coronavírus subiu para seis no Amazonas. A sexta vítima é um homem de 65 anos. Ele morreu na última quinta-feira (2), no Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, Zona Norte de Manaus. A vítima portadora de mal de Parkinson.

O paciente havia sido transferido da Fundação Hospital Adriano Jorge para o Delphina no último dia 29 de março e testou positivo para Covid-19 na quarta-feira (1º).

Ele estava internado na UTI do Delphina e, por volta das 14h30 de ontem, sofreu parada cardiorrespiratória e, após tentativas de reanimação, morreu às 14h45.

Segundo o último balanço, divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), até quinta, o Amazonas tinha 229 casos diagnosticados do novo coronavírus (Covid-19). Ao todo, 35 pessoas estão internadas, sendo 18 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), em estado grave.

Dos 229 infectados, 205 são moradores de Manaus. A diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto, informou que subiu para nove o número de municípios do interior com casos confirmados de Covid-19, após a entrada de três casos em Tonantins.

Foram diagnosticados casos positivos em Parintins (3), Manacapuru (6), Itacoatiara (4), Santo Antônio do Içá (4), Boca do Acre (1), Anori (1), Novo Airão (1), Careiro da Várzea (1) e Tonantins (3), o que totaliza 24 casos no interior.