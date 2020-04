Bebê que caiu de viaduto em Manaus apresenta melhoras e sai da UTI

Criança caiu pais dormiam em um abrigo improvisado feito em uma pilastra do viaduto | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Após cinco dias internado, o bebê de três meses, que caiu de um viaduto na avenida Governador José Lindoso (antiga avenida das Torres), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro Infantil da Zona Leste (Joãozinho) na manhã desta sexta-feira (3).

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), a criança foi transferida para um leito na enfermaria comum, respira em ar ambiente e apresenta um quadro clínico estável.

| Foto: Divulgação

Relembre o caso

No último domingo (29), o bebê caiu de uma altura de aproximadamente cinco metros, enquanto os pais dormiam em um abrigo improvisado feito em uma pilastra do viaduto , localizado nas proximidades do Terminal de Integração 3.

Pedestres e motoristas, que passavam pela via, viram a criança caída no chão e acionaram a Polícia Militar (PMAM). Desesperados com a situação, os populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que, ao chegar no local, realizaram os primeiros socorros e conduziram o bebê até o Hospital Joãozinho.

Ao tomarem conhecimento do fato, policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram até o local e prenderam o casal responsável pelo bebê, sendo um homem de 29 anos e uma jovem de 21 anos, que foram conduzidos até à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e depois levados para audiência de custódia.