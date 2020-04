Mães manauaras criam tarefas para ajudar filhos autistas na quarentena

O afeto é também destacado por especialistas | Foto: reprodução

Manaus – Os maiores desafios vividos nos últimos meses são, sem dúvida, o combate ao novo Coronavírus que já matou milhares de pessoas no mundo e o isolamento social. Agora imagine como deve ser difícil o período de quarentena para pessoas com Transtorno de Espectro Autista. Mães amazonenses contam como tem sido a rotina dos filhos durante esse período.

A artesã indígena Maira Bello, de 37 anos, é mãe do Gustavo Carvalho, de nove anos, ela conta que os dias durante isolamento social têm sido tranquilos. Atividades de artesanato indígena e brincadeiras fora de casa são as mais realizadas por mãe filho.

Indígena faz atividades motoras com o filho durante quarentena | Foto: Arquivo pessoal

“A gente aproveita e brinca fora de casa, isso ajudou muito no comportamento, pois no começo o Gustavo gritava e chorava muito. Ele pede para estudar com a professora, pede muito para ir para a escola. Tem sido tranquilo. Teve uma noite que falei para ele fazer uma transmissão nas redes sociais junto comigo. Ele prestava bastante atenção e interagia com quem participava, isso ajudou para distraí-lo um pouco, ele me ajuda às vezes no artesanato e fica observando”, explicou a mãe de Gustavo.

A dona de casa Zelinda Sousa, de 58 anos, é mãe do Lucas Daniel, de 25 anos. Ela relata que o ele sente muita falta de passear em lugares abertos, mas com atividades domésticas aliadas com gostos particulares do filho consegue vencer dia após dia a quarentena.

“Nossa dificuldade é tanto em casa como fora, os autistas são intensos e imprevisíveis. Em algumas situações ele entra em crise, como não temos carro e isso dificulta nossa movimentação. Há alguns dias ele queria muito ir no supermercado e até explicar que não podemos sair até para proteger a saúde demorou um pouco. Ele gosta muito de escrever e riscar, usamos isso para ajudar, fazemos atividades diárias como encher garrafas e ajudar a alimentar os cachorros. Temos um quintal para ele caminhar e isso ajuda bastante quando vem a crise”, relatou

Mãe e filho mudam rotina durante isolamento social | Foto: Arquivo pessoal

Dicas de especialistas

A professora de educação infantil Juliana Santiago explica que a rotina é indispensável durante a permanência em casa.

"Tenho uma aluna que tem rotina em casa estabelecida pela família e se desenvolve muito bem na escola. Meu conselho é que criem rotinas e continuem durante a quarentena. Horários precisam ser estabelecidos como para brinquedos , dormir, se alimentar ou brincadeiras lúdicas e assim vai", explica Juliana.

A especialista dá dicas para pais em quarentena | Foto: Arquivo pessoal

As dicas para familiares que possuem um autista em casa estão baseadas em atividades participativas e individuais que estimula a interação durante a quarentena. A primeira delas é criar uma rotina, se possível um quadro visual, que demonstre as atividades que deverão ser feitas no dia e assim evite a ansiedade ou estresse.

"Os pais podem usar blocos grandes para montar, bolhas de sabão, balões para encher, carrinhos sem bateria, bolas e baldes. Tudo isso pode contribuir com atividades de rotina. É sempre bom observar a individualidade de cada autista e assim desenvolver atividades que vão de acordo com a preferência deles e que envolvam coisas que chamem a atenção deles", enfatizou a professora.

Tarefas escolares são bem-vindas, mesmo que o ambiente não seja idêntico ao da escola, os pais ou responsáveis podem fazê-lo mais parecido. O importante é estimular diariamente as habilidades, mas também permitir uma atividade prazerosa e de lazer nos intervalos.

A proximidade da antiga rotina pode ser mantida pelos pais em casa | Foto: Ilton Santos- Semed

O afeto é também destacado por especialistas. Deve ser estimulado em maior quantidade. A interação dá segurança ao autista durante a mudança da rotina ou de possíveis crises que venham surgir.

Repetição é essencial, principalmente explicando o motivo da permanência em casa, a ação deve ser feita diariamente até o período terminar. É preciso levar em consideração também as idades e as alterações de comportamento e interatividade social.