Jovem de 16 anos desaparece na comunidade Novo Remanso, em Itacoatiara

Taís Rodrigues, de 16 anos, foi vista pela última vez na terça-feira (31) | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Itacoatiara (AM) - A jovem Taís Rodrigues Teixeira, de 16 anos, está desaparecida desde a última terça-feira (31), quando ia até uma pedra, com os primos, para usar o sinal do celular. O caso, que permanece sem respostas, ocorreu na comunidade rural Novo Remanso, no município de Itacoatiara (a 176 km de Manaus).

Por volta das 18h, os primos de Taís Rodrigues resolveram sair da ponta de uma pedra, em Benjamin, no Novo Remanso, onde conseguem usar a internet nos aparelhos celulares. Diferentemente das outras vezes, ela decidiu ficar um pouco mais, já que falava com o irmão, que mora na capital. Entre 18h20 - última vez em que foi vista - e 19h, Taís desapareceu.

"O local fica uns 400 metros da casa. Ela costumava ficar sempre com mais gente, mas nesse dia resolveu ficar um pouco mais. Por volta das 19h, um outro primo foi ao local usar o celular, mas constatou que ela não estava mais, não tinha mais ninguém", conta Niase Júnior, primo de Taís e última pessoa a vê-la.

Aos sábados, Taís e a família, testemunhas de Jeová praticantes, saem para fazer serviços de campo | Foto: Reprodução/ Acervo pessoa

Uma jovem tímida, muito apegada à família e aos poucos amigos que tinha, fazia uma atividade comum (exceto por estar sozinha), e desapareceu sem a polícia, nem a família - que é testemunha de Jeová praticante - terem nenhuma informação sobre o caso.

A suspeita de que ela tenha fugido foi desconsiderada pela família, alegando que "normalmente quando uma pessoa foge, a família vê que tem roupa mexida, tem um dinheiro faltando, tem uma preparação. Com a gente, ela estava normal, com uma bermudinha jeans de todo dia, uma jaquetinha vermelha", segundo Niase.

Durante as buscas, a tiara que Taís usava na cabeça foi encontrada neste local | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

A polícia está realizando investigações no local que ela foi vista pela última vez desde a manhã desta sexta-feira (3), mas a única pista no caso é a tiara que Taís usava no dia em que desapareceu. O temor de Érica Farias, de 40 anos - amiga da família desde antes do nascimento de Taís -, é de que a jovem tenha sido estuprada, como tentaram fazer com a filha dela em 2017.

"Cerca de três anos atrás, minha filha foi atacada por um homem perto daquela pedra. Ele falou com ela, passou a mão e tentou estuprá-la, mas ela atacou ele e conseguiu fugir. Ele foi preso, passou dois anos, mas saiu. Outro homem também foi acusado de estupro pelas redondezas, a suspeita é de que fizeram algo com elas e se livraram do corpo pela manhã", conta Érica.

A esperança dos familiares, aflitos com o desenrolar da situação, é de que o celular de Taís, que não foi achado, possa levá-los até o paradeiro da menina. Niase reflete sobre as alternativas do acontecimento e, nesse processo conturbado, afirma que "a pior dor que a gente pode presenciar é pela perda de um filho, ainda mais sem resposta. A gente quer que aconteça o melhor, mas é muito difícil alguém fugir, os ribeirinhos ficam muito atentos ao rio, mas nem disso a informação surge".