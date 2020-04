Colapso na Saúde do AM? Secretário da Susam diz que pode acontecer

Já são 260 casos de pessoas com coronavírus no Amazonas | Foto: Rodrigo Santos /Secom

Manaus- O relatório Epidemiológico do Covid-19 confirmou nesta sexta-feira (3), 260 casos de pessoas com coronavírus no Amazonas. Na capital são 232 pacientes e no interior são nove municípios atingidos. As mortes somam sete, sendo quatro óbitos em Manaus, um em Parintins e dois em Manacapuru. Três casos de óbito ainda seguem em investigação.

Questionado sobre a declaração do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, sobre a preocupação da Saúde do Amazonas entrar em colapso nos dias dias, o secretário estadual da Saúde (Susam), Rodrigo Tobias, respondeu:

“Nosso sistema de saúde é limitado. Estamos tratando de uma pandemia. Não temos leitos suficientes. O Governo do Estado tem adquirido leitos, respiradores. Temos feito de tudo. Mas o colapso pode acontecer sim, domingo, segunda, não sabemos. Mas se as pessoas não respeitarem as orientações de ficar em casa, o vírus vai se propagar”, enfatizou Tobias.

Covid-19 no interior



Dos 28 casos no interior do Estado, dez casos são de Manacapuru, sendo duas mortes; sete em Itacoatiara; seis em Santo Antônio do Içá; três em Parintins, com uma morte e; três em Tonantins. Anori, Boca do Acre, Careiro da Várzea e Novo Airão seguem com apenas um caso em cada município.

Bairros que já foram atingidos em Manaus

Saiba quais são os 51 bairros de Manaus, onde o Covid-19 chegou. A zona Centro-sul é a que concentra mais casos.

Zona Sul

- Aparecida (4 casos)



- Distrito Industrial (5 casos)

- Raiz (1 caso)



Zona Centro-sul



- Adrianópolis (22 casos)

- Parque 10 de Novembro (13 casos)

- São Francisco (4 casos)

- Nossa Senhora das Graças (1 caso)

- Flores (4 casos)



Zona Norte

- Colônia Terra Nova (3 casos)

- Cidade de Deus (1 caso)



Zona Leste

- Coroado (4 casos)

- Zumbi dos Palmares (3 casos)

- Gilberto Mestrinho (1 caso)

- Colônia Santo Antônio (1 caso)

- Jorge Teixeira (2 casos)



Zona Oeste

- Ponta Negra (16 casos)



- Tarumã (8 casos)



- Compensa (3 casos)



- Nova Esperança (1 caso)

- Santo Agostinho ( 2 casos)

- Planalto (5 casos)

- Bairro da Paz (1 caso)

Os primeiros kits testes



Foram recebidos do Ministério da Saúde cerca de 9,6 mil testes rápidos nesta quinta-feira (2). Na coletiva on-line de sexta-feira (3), o secretário de saúde, Rodrigo Tobias, explicou o critério de distribuição e a aplicação dos testes na rede de saúde.

“Os critérios utilizados para distribuição e uso desses testes de diagnóstico serão primeiramente para os profissionais de saúde e também nos pacientes em situação grave. Vamos distribuir os testes em toda a rede de saúde para atender os pacientes que preenchem os critérios do Ministério da Saúde, como os casos suspeitos”, informou Tobias.

Medidas de prevenção

As autoridades seguem orientando a sociedade amazonense para obedecer as normas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado do Amazonas. O apelo foi feito pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), Rosemary Pinto.

“Ninguém está imune. O vírus não anda sozinho. Todos nós devemos evitar sair de casa. Todos devemos nos comprometer nessa causa e evitar esse colapso. Participe dessa corrente do bem, faça a sua parte”.