Demissões, isolamento e melancolia: a capital amazonense em quarentena

Manaus- Desde que os números de casos do Covid-19 começaram a aumentar em todo o mundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou oficialmente a pandemia e com isso milhares de pessoas precisaram ficar em isolamento para evitar o contágio e com isso muitos cidadãos perderam o emprego, passaram a atuar em home oficie ou precisam conviver com o medo, angustia e incerteza.

Diversos psicólogos apontam que os casos de ansiedade devem aumentar devido ao período de quarentena, sendo comum sentimento como medo e tristeza do decorrer dos dias. Sentimentos comuns para a publicitária Larissa Pompeu, 25, que tem sofre de ansiedade desde os 10 anos e com o isolamento a situação emocional piorou.

“Estou há duas semanas em home office e sem sair de casa. Está sendo bem difícil e desafiador esse período, eu não durmo direito por estar preocupada com o cenário atual, se vai melhorar, quando vai melhorar, eu me pego buscando respostas para isso e não as ter é angustiante”, explicou a publicitária.

Larissa conta que antes da quarentena começar ela saía duas vezes na semana para se divertir ou resolver demandas pessoais, mas com o começo repentino da quarentena a rotina mudou totalmente.

“Não estou conseguindo dividir “espaço casa” e “espaço trabalho”, é complicado manter a criatividade e produtividade. Apesar de reconhecer que é melhor se manter em casa no momento, é angustiante saber que perdemos a liberdade de ir e vir”, ressaltou Larissa.

Demissão

Profissionais optaram pela saúde em vez da carreira profissional | Foto: Reprodução

Mas Larissa não é a única precisa conviver com o medo constante em relação ao coronavírus, diversas pessoas precisaram abdicar situações ou frequentar lugares para priorizar sua saúde. No caso da profissional de marketing, Fernanda Alencar, 31, que apesar de recém contratada decidiu deixar o trabalho de lado para priorizar a própria saúde e a dos filhos.



“Todos os dias ao sair de casa eu sentia um medo angustiante só de pensar na possibilidade de contrair o vírus e passar aos meus filhos, eu sou asmática com um quadro grave e meu filho de 13 anos tem cardiopatia crônica, seria fatal para ambos. Então, decidi pedir demissão para cuidar daqueles que eu amo”, revela.

Fernanda afirmou que a decisão veio acompanhada do constante medo da morte devido a família está nos grupos de risco e apesar entender que a situação financeira do país ficará complicada nos próximos meses ela não está disposta a voltar atrás.

“Estou receosa de quanto tempo a situação irá durar, mas eu terei suporte da minha mãe que se dispôs a me ajudar. E assim que a situação estiver controlada e eu me sentir segura, voltarei a buscar emprego, mesmo que seja um cargo abaixo, hierarquicamente, do que eu tinha antes”, conta.

A profissional destacou que inicialmente os filhos ficam preocupados com a decisão da mãe, mas de acordo Fernanda, a relação de confiança entre eles fez com que os pequenos entendessem que no momento o que realmente importa é a saúde de todos.

Home office

Se para alguns trabalhar em casa está sendo um desafio, para outros a jornada tem sido tranquila. É o caso da auxiliar de professora, Hayra Maciel, que está conciliando a jornada de trabalho e o espaço familiar muito bem.

“Tem sido uma experiência bem tranquila, eu trabalho em uma escola de ensino infantil e leciono para crianças de dois a três anos, neste período o meu trabalho virou totalmente virtual. Eu envio as atividades para os pais realizarem junto aos filhos e oriento eles via WhatsApp, das 13h ás 17h. Mas sempre me organizo na noite anterior para quando chegar o meu horário está tudo pronto e separado”, explicou a auxiliar.

Hayra afirmou que a rotina tem sido prática já que o filho de cinco anos também estuda na mesma instituição, então enquanto um trabalho o outro estuda.

“O João estuda onde eu trabalho, então ele entende como as coisas estão funcionando e a gente se programa para quando chegar o horário da aula está tudo certo. E apesar de ser somente nós dois, eu não se sinto sobrecarregada, para mim basta se organizar direito que dá certo”, finalizou Hayra.

Orientações

Muitos psicólogos estão realizando atendimento on-line com orientações para quem está com dificuldades durante o isolamento. A psicóloga Valéria Miranda disponibilizou algumas orientações para melhorar este momento.

- Assistir coisas que levem a mente para o lado positivo: filmes, séries engraçadas, músicas positivas que tranquilizam e harmonizam

- Fazer técnicas de meditação, como mindfulness.

- Conversar sobre assuntos positivos, nada de ficar só falando sobre a situação da pandemia

Confira alguns psicólogos que realizam atendimento gratuito:

Psicóloga Tallyne Silva

(92) 99169-1278

Psicóloga Suellen Anjos

(92) 98180-4123

Psicóloga Mayara Luciana

(92) 98213-2613

Instituto Desenvolver

(92) 99149-5822

Psicóloga Valéria Miranda

(21) 98083-9142

Psicóloga Luenda Lira

(92) 98259-5767

Estudo

Diante do atual cenário é preciso pensar positivo e entender que tudo dará certo, o ideal é usar esse tempo de isolamento para enriquecer o currículo ou começar a montar aquele projeto que nunca saiu do papel, por isso, muitas instituições passaram a divulgar cursos gratuitos que podem ser feitos on-line.

Sebrae

É possível aprender com cursos, e-books e jogos na plataforma Cursos Online Sebrae. São mais de 150 aulas, em temas como cooperação, empreendedorismo, finanças, inovação, leis, organização, pessoas, planejamento e vendas. Também disponibiliza cursos para empreendedores. Confira:

Cogna

O grupo de educação Cogna, de marcas como Kroton e Somos, está disponibilizando diversos cursos. Na plataforma online Aliança pela Educação, há 51 cursos gratuitos em áreas como cultura digital, desenvolvimento de carreira, empreendedorismo e mindset ágil.

Descubra o mundo

A startup de educação Descubra o Mundo, que conecta alunos que querem estudar no exterior a 65 mil cursos, liberou gratuitamente aulas de inglês pela internet. Na plataforma, são três aulas postadas diariamente para os níveis básico, intermediário ou avançado.

eduK

Na plataforma de cursos online eduK, aulas podem ser reprisadas após três meses de sua exibição original para assinantes. Há cursos gratuitos em áreas como alimentação, confecção de roupas, decoração, estética e fotografia.