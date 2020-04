Vídeo mostra homem com crise para respirar à espera do Samu, em Manaus

Manaus - Na tarde da última quinta-feira (2), o vídeo de um homem com dificuldades respiratórias, à espera de uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), repercutiu nas redes sociais pela associação com os sintomas do novo coronavírus (Covid-19). As imagens deixaram os internautas preocupados com o contágio da doença. Conforme o Governo do Amazonas anunciou nesta sexta (3), subiu para 260 o número de casos de pessoas com o novo coronavírus (Covid-19) em todo o Estado.

No vídeo em questão, um homem, não identificado, é visto próximo a um ônibus, ao lado da Panificadora Rio Maracanã, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com as testemunhas, o motorista do coletivo parou devido ao mal-estar do passageiro e aguardou o socorro de uma equipe do Samu, que levou aproximadamente 15 minutos para chegar ao local.

"Todos os passageiros descerem do ônibus, eram aproximadamente 20 pessoas que ficaram do outro lado da rua, e o motorista esperou até o Samu chegar. Só tinha um homem próximo a ele, que deveria ser parente ou alguém que se dispôs a ajudá-lo. Depois que o Samu chegou foi rapidinho”, relata Nilbert Moura, morador das redondezas do local e testemunha do episódio.

