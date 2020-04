Prefeitura encerra vacinação drive-thru e mantém visita domiciliar

Secretário Marcelo Magaldi | Foto: Nathalie Brasil/Semcom

Manaus - A estratégia de vacinação de idosos contra a influenza, por meio do sistema de drive-thru, adotada pela Prefeitura de Manaus, foi encerrada nesta sexta-feira (3). Iniciada no último dia 27, a ação aconteceu nos shoppings Amazonas, Manauara, Via Norte, Ponta Negra, Phelippe Daou, Sumaúma e Grande Circular, e finalizou com a aplicação de 23.823 doses de vacina, uma média de 3,9 mil pessoas vacinadas em cada um dos cinco pontos.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira, pelo secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, em entrevista coletiva on-line. Desde o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, no dia 23 de março, já foram vacinadas 96.449 pessoas com idade a partir dos 60 anos, o equivalente a 96,49% da meta estabelecida para Manaus, que é de 111.670 pessoas nessa faixa etária.

De acordo com Magaldi, apenas a vacinação no esquema de drive-thru foi encerrada, mas os idosos continuam sendo vacinados por meio de visita domiciliar das equipes de saúde. Nesta primeira etapa a campanha foi direcionada para idosos e profissionais de saúde. A vacina disponível é trivalente e protege contra os vírus da Influenza A (H1N1), da Influenza B e da Influenza A (H3N2).

“O serviço de drive-thru, no qual não há necessidade do idoso sair do carro para ser vacinado, recebeu uma grande demanda e beneficiou pessoas que estavam ansiosas e não queriam esperar em casa pelas equipes de saúde. A Prefeitura de Manaus também está avaliando outras estratégias, que serão executadas até o final da campanha, mas sempre levando em consideração a importância de evitar aglomerações e redução do risco de contaminação pelo novo coronavírus, que causa a Covid-19”, afirma Magaldi.

“A vacina contra a Influenza não imuniza contra a Covid-19, mas vai reduzir a demanda nos serviços de saúde, já que os idosos estarão mais protegidos contra a gripe causada pelos vírus da influenza A e B, aumentando a disponibilidade de leitos e profissionais no atendimento de pacientes infectados pelo novo coronavírus, além de facilitar o diagnóstico”, explica a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Deave/Semsa), Marinélia Ferreira.

Na segunda etapa da campanha, prevista para iniciar no dia 16 deste mês, serão vacinados os grupos prioritários: profissionais das forças de segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, conforme orientação médica; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas; população privada de liberdade; caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

A terceira etapa está marcada para iniciar no dia 9/5, voltada para professores de escolas públicas e privadas; crianças de seis meses até menores de seis anos; gestantes; puérperas; povos indígenas; pessoas com deficiência; e adultos de 55 a 59 anos de idade.

