População adere à campanha #ManausSolidária

Manaus- O autônomo, Rubens Gomes Teixeira de 48 anos, demonstrou nesta sexta-feira (3), toda a sua solidariedade e, apesar de também enfrentar dificuldades financeiras em decorrência do novo coronavírus, disse que, neste momento, não poderia deixar de ajudar quem mais precisa. Por isso, ele foi uma das dezenas de pessoas que atenderam ao chamado da campanha #ManausSolidária, em atenção às pessoas em situação de rua, e esteve no estacionamento da Prefeitura de Manaus para fazer sua doação, na avenida Brasil, nº 2.971, Compensa, zona Oeste.

“Todos nós, que podemos, precisamos ajudar aos necessitados. Na verdade, todos nós estamos passando por uma situação difícil, mas o pouco que a gente tem, a gente reparte também com os que não têm. Durante a minha vida toda, sempre separei um pouco da minha renda para ajudar as pessoas necessitadas e, neste momento então, é ainda mais importante”, afirmou.

Assim como Rubens, o agente de portaria Deive Santos, 41, também tirou um pouco do seu tempo para ir à sede da Prefeitura de Manaus, para ajudar na coleta de doações para as pessoas em situação de rua. Conforme ele, ser solidário, ter a oportunidade de fazer o bem ao próximo traz a sensação de felicidade. “A situação pede a todos aqueles que têm um pouquinho a mais, que façam a sua parte. Não nos custa nada ser solidários com o próximo e isso nos dá uma alegria, uma felicidade que não dá para explicar”, disse.

Sabonetes, escova de dentes, creme dental, absorvente e desodorante; roupas, calçados, roupas íntimas novas, toalhas de banho e fralda infantil; leite e alimentos em geral | Foto: Michele Gouvêa

#ManausSolidária

A campanha #ManausSolidária, em atenção às pessoas em situação de rua, teve início nesta quinta-feira (2), e segue a estratégia drive-thru. Promovida pela Prefeitura de Manaus, a campanha tem a coordenação do Fundo Manaus Solidária. As doações de produtos de higiene pessoal, roupas, calçados, alimentos e outros itens de primeira necessidade podem ser feitos de segunda a sexta-feira, de 9h às 13h, na sede da prefeitura.

A presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro agradeceu a participação da população na campanha #ManausSolidária e reforçou a necessidade de alguns itens, dentre eles, toalhas de banho, roupas íntimas novas e proteínas. Neste segundo dia de coleta de doações foram arrecadados, em maior número, gêneros alimentícios não perecíveis, roupas, calçados e material de limpeza.

“Estamos vivendo um momento difícil, que tem preocupado a todos nós, tirado o sono, porém, a solidariedade do povo nos fortalece, dá ânimo. Esta sexta-feira, 3, foi apenas o segundo dia do nosso drive-thru solidário e já pudemos perceber que estamos tendo mais adesão. Eu e o prefeito Arthur Neto agradecemos muito por isso. Peço àqueles que estão doando que, se puderem, nos doem também toalhas de banho, roupas íntimas novas e proteínas. Carne, frango ou peixe, tudo é bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigada”, reforçou.

Dentre os itens que podem ser doados na campanha #ManausSolidária estão: sabonetes, escova de dentes, creme dental, absorvente e desodorante; roupas, calçados, roupas íntimas novas, toalhas de banho e fralda infantil; leite e alimentos em geral. Os alimentos serão destinados às cozinhas comunitárias do município, onde estão sendo feitas as refeições que, posteriormente, serão doadas a pessoas em situação de rua.

As doações de produtos de higiene pessoal, roupas, calçados, alimentos e outros itens | Foto: Michele Gouvêa

Em favor da população de rua

A iniciativa beneficia usuários que já são atendidos pelo Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), pelo Serviço de Acolhimento Amine Daou Lindoso (SAI Amine Daou) e que desde o dia 1º de abril passaram a ser atendidos no Centro de Convivência Estadual do Idoso (Ceci), em Aparecida. Localizado na rua Wilkens de Matos, s/nº, bairro Nossa Senhora Aparecida, o Ceci tem capacidade de ofertar, diariamente, 250 refeições e conceder banhos duas vezes na semana a essa população.

As equipes que fazem o receptivo, diário, às pessoas em situação de rua também estão repassando orientações quanto aos sintomas e à prevenção ao novo coronavírus, causador da Covid-19. Participam da iniciativa, em parceria com a Prefeitura de Manaus, as Organizações da Sociedade Civil (Oscs) Nova e Eterna Aliança, Vida Alegre, Casa de Sara, Desafio Jovem, Mais Amor e Nacer.

A campanha #ManausSolidária em atenção às pessoas em situação de rua é realizada em parceria com as secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), de Saúde (Semsa), de Comunicação (Semcom), Casa Militar, Casa Civil e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

*Com informações da assessoria