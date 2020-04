Wilson Lima destaca ação de prefeitos do AM contra Covid-19

Wilson Lima destacou o trabalho de prefeitos contra o coronavírus | Foto: Clóvis Miranda/DPE-AM e reprodução

Manaus - Durante a coletiva com atualização de novos casos do Covid-19 no Amazonas e ações do Governo na saúde, realizada neste sábado (4), Wilson Lima destacou o trabalho dos prefeitos do interior do Estado para estabilidade de casos de contaminados. Somente na capital houve o aumento de pessoas infectadas, casos no interior permanecem em 28.

Municípios do interior, como Parintins e Pauini, já determinaram toque de recolher para moradores nas últimas semanas. O papel dos prefeitos com rigor no interior foi destacado por Wilson Lima, que defende o fechamento de serviços não essenciais durante este período.

“Essa é uma das explicações que o número no interior não evolua. Na capital, ainda há muitas dificuldades. Nós só vamos interromper essa cadeia de transmissão com isolamento social. Estou assinando um decreto, na próxima segunda-feira (6), para suspender viagens intermunicipais, permitindo apenas o transporte de cargas para abastecimento e funcionamento da cidade. As ações, que estamos tomando, são baseadas em recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS)", explicou Wilson.

O Governador voltou a confirmar que usará de fiscalizações mais enérgicas para quem descumprir os decretos, com multas e até prisão. Ele contará com a ajuda da Polícia Militar do Amazonas e do Corpo de Bombeiros Militar.

“Muitas pessoas têm ignorado o pedido para ficar em casa e não entendem que a situação pode piorar se não tomarmos as devidas precauções. Vamos tomar medidas mais drásticas. Colocaremos na rua todas as nossas forças para multarem ou levarem para a prisão. Tudo o que temos feito tem sido com transparência e trazemos detalhes de como está sendo tratado o problema no Amazonas", finalizou Wilson Lima.

Atualização

No Brasil, o número de mortes chega a 359 e subiu para 9.056 o número de casos confirmados de coronavírus no país, conforme divulgou o Ministério da Saúde na última sexta (3). No Amazonas, conforme boletim divulgado neste sábado (4) pelo Governo do Estado, há 311 casos do novo coronavírus (Covid-19). Não houve aumento no número de mortos até à tarde deste sábado (4) - o Estado tem 12 mortes. Ao todo, são 51 novos casos de ontem (3) para hoje, somente na capital Manaus.

Assista ao Web TV News - 1ª edição, que foi ao ar nesta sexta-feira (3) na Web TV Em Tempo:



Confira dicas de prevenção ao coronavírus: