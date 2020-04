FVS pede o uso de máscara por todos em Manaus e no interior do AM

A orientação é para todos usarem máscaras ao saírem de casa | Foto: reprodução

Manaus - "Usar máscaras é um ato de proteção para todos". A orientação e o incentivo é da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, dra. Rosemary Pinto, e foi anunciada neste sábado (4) após a confirmação de 51 novos casos do novo coronavírus em Manaus desde a última sexta-feria (3). Com o último balanço da doença no Amazonas, sobe para 311 o número de infectados em todo o Estado . Diferentemente das últimas transmissões, a doutora e o governador do Amazonas, Wilson Lima, usaram máscaras de proteção e pediram para que todos que saiam às ruas usem o item como uma das formas de proteção para evitar o Covid-19.

O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também incentivou o uso de máscaras, principalmente as de fabricação caseira, para que as descartáveis estejam disponíveis para trabalhadores da saúde. O ministro afirmou, ainda, que as máscaras podem gerar uma barreira mecânica de contenção às gotículas de saliva: um dos principais meios de transmissão do novo coronavírus. O uso deve ser individual e o material precisa ser lavado de forma correta para, então, ser reutilizado.

Rosemary finalizou a fala durante a transmissão pedindo para que os amazonenses usassem máscaras, principalmente quando a saída de casa seja de extrema urgência e importância.

"Cada pessoa use uma máscara. Nós já percebemos que houve efetividade nessa medida. Está sendo recomendada tanto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como também pelo Ministério da Saúde. Use uma máscara, principalmente se você precisar sair de casa", pede a diretora-presidente da FVS.

Para quem não sabe como fazer a máscara de uso próprio, o Ministério da Saúde disponibiliza um passo a a passo para a fabricação, como aconselha Rosemary. O Portal Em Tempo também disponibiliza as orientações de como fazer e manusear, basta você clicar aqui.

"Quem não sabe como fazer a sua máscara, pode entrar no site do Ministério da Saúde. Lá há recomendações e orientações para fabricação da sua máscara caseira. É importante que, nesse momento de grande contágio comunitário, coisas simples sejam usadas como proteção", finalizou a representante da FVS.

