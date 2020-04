5 mil garrafas de álcool em gel são doadas para grupos de idosos no AM

A doação é resultado de uma parceria | Foto: Arthur Castro/Sejusc

Manaus - Um total de 43 grupos que desenvolvem trabalhos com idosos em Manaus, atendendo 2.150 pessoas, recebeu a doação de 5 mil garrafas de 250 ml de álcool em gel 70%. A doação é resultado de parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), e as empresas Magistral, Pharmakos D' Amazônia e o Centro Universitário do Norte (UniNorte).

As empresas doaram os produtos para que fossem distribuídos aos idosos, um dos públicos mais vulneráveis ao novo coronavírus (Covid-19). A entrega do material ocorreu na manhã deste sábado (4), na sede da Sejusc, localizada no bairro Adrianópolis, zona centro-sul da capital.

Representantes dos grupos receberam os materiais para não haver aglomeração de pessoas. Os grupos realizam atividades em diversas zonas de Manaus.

De acordo com a secretária Caroline Braz, titular da Sejusc, a parceria com a iniciativa privada tem sido um fator primordial no combate ao coronavírus. A secretaria destaca que é de extrema importância a união entre o poder público e a iniciativa privada para conscientizar a população e, principalmente o público mais vulnerável, sobre os cuidados necessários para o combate ao vírus.

“É importante destacar que a Sejusc já atua com esses grupos de idosos e, nesse momento em que nós estamos muito preocupados com esse grupo vulnerável, trouxemos diversos parceiros da iniciativa privada para proporcionar essa doação. Essa doação mostra que o Governo do Estado está preocupado com esse público idoso. Nós estamos trabalhando sério para proteger a população que mais precisa”, acrescentou Caroline.

A coordenadora da Associação de Idosos ‘Flor de Liz, Francisca Deborah Silva, foi uma das que recebeu a doação representando o grupo, que reúne 80 pessoas e atua em bairros da zona sul de Manaus.

“Essa doação veio em muita boa hora porque temos pessoas em situação de vulnerabilidade social, pois muitos desses idosos sustentam a família. Essa ajuda só veio a somar. A gente agradece ao Governo pelo empenho e o olhar sensível a esses idosos que, muitas vezes, estão sendo esquecidos pela sociedade”, disse Deborah.

Ajuda bem-vinda

O Governo do Amazonas continua recebendo doações para as pessoas em situação de vulnerabilidade. O ponto de entrega fica na sede da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania (SEPcD/Sejusc), localizada na rua Salvador, 456, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

No local, o Governo montou um drive-thru onde as pessoas podem fazer suas doações sem precisar descer do carro. Os principais itens que a população pode doar são: roupas, kit-higiene e cestas básicas. As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Parcerias

Empresas privadas que queiram contribuir com doações direcionadas aos grupos em vulnerabilidade social e aos centros de apoio podem entrar em contato com a Sejusc por meio do número (92) 9410-4599.

