Homem de 55 anos é o 13º morto por coronavírus no Amazonas

Manaus - A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) informou que um homem, de 55 anos, morreu, por volta das 7h deste domingo (5), com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus (Covid-19). O paciente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, na zona norte de Manaus.

O homem, com histórico de obesidade, foi internado, no dia 24 de março, com quadro de tosse, febre alta e dificuldade respiratória. O quadro agravou e, no dia 25 de março, ele foi encaminhado à UTI. Neste domingo, o paciente sofreu parada cardiorrespiratória, passou por processo de reanimação, sem sucesso, evoluindo a óbito às 7h11.

Com isso, o Amazonas registra 13 mortes por Covid-19.

*Com informações da assessoria

