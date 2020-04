Paróquias transmitem na web, TV e rádio missa do Domingo de Ramos

Manaus - O Domingo de Ramos é uma das datas mais importantes para a Igreja Católica, e dá início a Semana Santa. Todos os anos, fiéis com ramos de plantas nas mãos enchem as ruas em procissões e vão à sua paróquia para celebrar a fé, mas esse ano, em Manaus, as missas foram celebradas de um jeito diferente. Devido ao avanço no número de casos do Covid-19 no Estado, chegando a 311 infectados e 13 mortos até à manhã deste domingo (5), as paróquias da cidade realizaram transmissões ao vivo das celebrações.

A maioria das paróquias realizam transmissões ao vivo no Facebook, rádio e também através da TV Aberta, por meio da TV Encontro das Águas. A paroquia Nossa Senhora de Nazaré realizou ainda distribuição de ramos com a orientação de que não era necessários os fiéis saírem dos veículos para receber. O ramo simboliza aos católicos a forma como Jesus foi saudado quando chegou a Jerusalém para seu calvário.

O arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner, explicou como serão realizadas as celebrações. “Na Semana Santa, vamos permanecer em nossas casas sustentados pelo espírito de comunhão e oração. Participaremos das celebrações transmitidas pelos meios de comunicação (rádio, TVs e redes sociais) e vamos continuar com a leitura orante da Bíblia, com a recitação do rosário de Nossa Senhora e a oração da Via Sacra”.

A empresa de Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam) deve fornecer ainda um circuito de comunicação de dados com internet com velocidade de 50 Mbps para que a emissora de televisão pública Encontro das Águas (Canal 2.1, da TV aberta e Canal 513, da NET) faça a transmissão ao vivo das celebrações da Semana Santa, que, neste ano, por conta da pandemia de Covid-19, deverão acontecer sem a presença de fiéis.

Programação da Semana Santa

A Arquidiocese de Manaus também divulgou a programação da Semana Santa, que será transmitida pela TV Encontro das Águas (Canal 2.1, da TV aberta) e pela Rádio Rio Mar FM 103,5.

A Semana Santa deve ocorrer normalmente mas com os fiéis dentro de casa | Foto: Divulgação

A Arquidiocese está orientando todos os católicos a colocarem ramos nas portas de suas casas, que marcam o início da Semana Santa.

Confira a programação:

09 de abril – Quinta-feira Santa – Missa da Ceia do Senhor – 18h

10 de abril – Sexta-feira Santa – Celebração da Paixão e Via-Sacra – 15h

11 de abril – Sábado Santo – Missa da Vigília Pascal – 18h

12 de abril – Domingo da Páscoa – Missa da Páscoa – 7h30

Entre as igrejas que estão transmitindo as missas da Semana Santa pelo Facebook estão:

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré

Paróquia Dom Bosco Manaus

Paróquia São José Operário – Leste

A Paróquia São Raimundo Nonato deve transmitir a missa do domingo de Ramos ainda hoje por volta das 18h pelo Facebook.