6 pessoas são reprovadas no bafômetro e 9 veículos são apreendidos

Seis pessoas foram flagradas com álcool no sangue além do permitido pelo teste do bafômetro | Foto: Mateus Nogueira/Detran-AM





Manaus - Na última sexta-feira (3) e sábado (4), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) tem realizado ações de fiscalização voltadas a condutores que consomem bebida alcoólica em lojas de conveniência em cumprimento ao Decreto Governamental, que proibiu o funcionamento de estabelecimentos comerciais não essenciais para evitar a propagação do novo coronavírus. Seis pessoas foram flagradas no teste do bafômetro.

A iniciativa é uma realização do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) e possui o apoio de policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTran).



Na noite deste sábado (4), a operação do Detran-AM percorreu as principais zonas da cidade. No Vieiralves, na zona centro-sul, um estabelecimento - que funcionava irregularmente - foi fechado pelos policiais militares. O enfoque é de combate às infrações de trânsito e, nesse momento, também manter fechados os estabelecimentos comerciais não essenciais.

“Nós lembramos o cidadão sobre a gravidade do problema de saúde, que estamos enfrentando, e pedimos que ele feche as portas. Se a pessoa desrespeitar a ordem, infelizmente, somos obrigados a levá-la à delegacia”, explicou o cabo Jucélio Oliveira, do BPTran.

A fiscalização percorreu as Zonas Leste e Norte de Manaus | Foto: Mateus Nogueira/Detran-AM

Bafômetro

No sábado, a fiscalização do Detran também percorreu lojas de conveniência. Na zona norte, quatro condutores foram flagrados embriagados. Um quinto se negou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado.

A penalidade, tanto para quem for flagrado no teste do bafômetro quanto para quem se recusar a fazê-lo - porém apresentar sinais de embriaguez - é a aplicação de multa de R$ 2.934,70, a perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

“Como parte do sistema de Segurança Pública do Estado, o Detran vai continuar nas ruas para fazer valer o decreto do Governo. O cidadão precisa entender que o momento é grave, no que tange à saúde pública, e se insistir em ficar nas ruas bebendo e dirigindo nós vamos coibir”, destacou Rodrigo de Sá Barbosa, diretor-presidente do órgão de trânsito.

Resultados

As ações do Neot, da noite de sexta até o último sábado, resultaram na emissão de 32 autos de infração e no recolhimento de nove veículos. Um deles foi uma motocicleta Yamaha Fazer, cujo condutor tentou fugir, mas sem êxito, após a ordem de parada de policiais do BPTran na avenida Beira Rio, no bairro Coroado, na Zona Leste.

A motocicleta, apesar de estar com a documentação em dia, era conduzida por uma pessoa sem habilitação, que estava de sandália de dedos. Além disso, o veículo apresentava algumas características alteradas.

Edição: Isac Sharlon

*Com informações da assessoria