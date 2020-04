Dias de coleta de doação da campanha #ManausSolidária são alterados

Manaus - A coleta de donativos feita pela campanha #ManausSolidária será feita de segunda a quarta-feira, 6 a 8/4, devido ao feriado da Semana Santa. As doações são entregues por meio de drive-thru, no estacionamento da Prefeitura de Manaus, avenida Brasil, Compensa, zona Oeste, de 9h às 13h.

Promovida pela Prefeitura de Manaus, com a coordenação do Fundo Manaus Solidária, a campanha estimula a doação de produtos de higiene pessoal, roupas, calçados, alimentos e outros itens de primeira necessidade. Sabonetes, escova de dentes, creme dental, absorvente e desodorante; roupas, calçados, roupas íntimas novas, toalhas de banho e fralda infantil; leite e alimentos em geral são bem-vindos.

A presidente do Fundo Manaus Solidária, primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, agradeceu a participação da população na campanha #ManausSolidária e reforçou a necessidade de alguns itens, dentre eles, toalhas de banho, roupas íntimas novas e proteínas.

“Estamos vivendo um momento difícil, que tem preocupado a todos nós, tirado o sono, porém, a solidariedade do povo nos fortalece, dá ânimo. Eu e o prefeito Arthur Virgílio Neto agradecemos muito à população pela solidariedade, pelas doações. Peço aqueles que estão doando que, se puderem, nos doem também toalhas de banho, roupas íntimas novas e proteínas. Carne, frango ou peixe. Tudo é bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigada”, reforçou.

A iniciativa beneficia usuários que já são atendidos pelo Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), pelo Serviço de Acolhimento Amine Daou Lindoso (SAI Amine Daou) e que, desde o dia 1º de abril, são atendidos no Centro de Convivência Estadual do Idoso (Ceci), em Aparecida. Localizado na rua Wilkens de Matos, s/nº, bairro Nossa Senhora Aparecida, o Ceci tem capacidade de ofertar, diariamente, 250 refeições e conceder banhos duas vezes na semana a essa população.

Os alimentos serão destinados às cozinhas comunitárias do município, onde estão sendo feitas as refeições que, posteriormente, são doadas às pessoas em situação de rua. A campanha #ManausSolidária em atenção às pessoas em situação de rua é realizada em parceria com as secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), de Saúde (Semsa), de Comunicação (Semcom), Casa Militar, Casa Civil e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

*Com informação da assessoria