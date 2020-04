Saiba quais linhas de ônibus sofreram alterações em Manaus

As linhas pararam de funcionar após queda de uso de passageiros na cidade | Foto: Leonardo Mota

Manaus - A movimentação dos manauenses na cidade diminuiu após decreto estabelecido pelo Governo do Amazonas nas últimas semanas, consequentemente a frota de ônibus também foi afetada. Os moradores da região Norte da cidade reclamam da demora dos ônibus, que ainda circulam, e que não foram informados sobre quais linhas deixaram de circular na cidade.

O morador Maurício Dias, é um dos responsáveis pela associação de moradores do Conjunto Viver Melhor 3, localizado na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte. Ele relata que foi em busca das informações, mas não obteve respostas. Segundo ele, as pessoas - que ainda precisam usar o transporte coletivo - estão sem saber os novos horários estabelecidos pelas empresas e quais linhas pararam de funcionar.

“A gente está com esse problema grande aqui. Não obtivemos respostas dos órgãos e queremos saber”, disse o morador.

De acordo com o Sindicato das Empresas do Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), desde o início da quarentena, o número de passageiros caiu para 420 mil, uma redução de 30% na renda mensal das empresas. As linhas estão atuando em regime de horários de domingo.

De acordo com IMMU, 600 mil veículos estão circulando na cidade diariamente | Foto: Lucas Silva

Segundo o Instituto Municipal da Mobilidade Urbana (IMMU), apenas 600 mil dos 850 mil veículos passaram a circular diariamente na cidade de Manaus. No último domingo (22) foram anunciadas a paralisação das linhas 120, 450, 678 e 641 aos domingos.

Segundo pesquisa feita por páginas*, que informam sobre a circulação dos ônibus na cidade, a lista de linhas de ônibus que deixaram de circular na cidade são:

- Viação Rondônia: 026, 300, 060, 327, 408, 416, 442 e 707;

- Açaí Transportes Coletivos: somente a linha 456;

- Via São Pedro: 005, 006, 206, 210, 502, 675;

- Viação Nova Integração: 459 e 310;

- Via Verde Transportes Coletivos: 100, 115, 208, 610, 614;

- Global Green: 092, 095, 603, 670, 672, 713, 073;

- Auto Ônibus Líder: 009, 050, 423, 401, 460;

- Vega Transportes: 003, 318, 675.

As zonas mais afetadas são as Leste e Sul da cidade. As paralisações das linhas foram confirmadas também na página do Sinetram, pela busca de horário de saída das garagens. Quando se busca alguma dessas já citadas não aparece informações de próxima viagem.

*páginas - Ônibus Manaus da Depressão (Facebook)