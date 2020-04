Prefeitura suspende passe-estudantil e gratuidade de idosos em Manaus

A medida foi anunciada neste domingo (5) | Foto: Márcio James/Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou neste domingo (5) que irá decretar a cassação do Alvará de Funcionamento de comerciantes não inclusos nos serviços essenciais e que insistem em desrespeitar as determinações de isolamento social durante a pandemia de Covid-19. A prefeitura também irá suspender temporariamente a venda do passe estudantil e a gratuidade para idosos.

“Tomamos a decisão de cassar alvarás provisoriamente, enquanto durar essa crise, de comerciantes que estão insistindo em aglomerar pessoas e não compreendendo o mal que estão fazendo para sua própria saúde, para seus fregueses e para a cidade. O decreto sai amanhã e nesse momento a nossa prioridade é cuidar da saúde”, explicou o prefeito, em vídeo divulgado em suas redes sociais.

Sobre a suspensão da venda do passe estudantil e da gratuidade para idosos, o prefeito justificou como uma medida coerente, uma vez que as aulas estão suspensas e que idosos devem seguir as recomendações de isolamento social.

“Fica suspensa, enquanto durar a crise, a venda de passe estudantil, porque não tem escola funcionando, e a gratuidade aos idosos nos ônibus também, porque eles têm de ficar em casa. Estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para conter a propagação do novo coronavírus“, reforçou o prefeito.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), são 225.289 estudantes cadastrados na meia-passagem. No caso dos idosos, não há cadastro junto ao órgão, uma vez que basta apresentar a identidade para ter acesso gratuito aos coletivos.

Infraestrutura para hospital

O prefeito também determinou que neste domingo fossem iniciados os trabalhos de infraestrutura ao redor do hospital da Universidade Nilton Lins, localizado em Flores, zona Centro-Sul, que funcionará como uma unidade de reforço ao atendimento de casos de Covid-19, com mais 400 leitos clínicos, conforme Plano de Contingência do Governo do Estado.

Os trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) incluem a recuperação das ruas no entorno do hospital e na entrada principal. Neste domingo, 50 servidores aplicaram 50 toneladas de massa asfáltica nos arredores da unidade. A ação de infraestrutura continuará durante a semana.

“Gostaríamos de poder fazer muito mais como prefeitura, mas eu já mandei fazer o equilíbrio asfáltico da Universidade Nilton Lins, para garantir a trafegabilidade de quem for ao hospital”, destacou o prefeito.

Arthur Neto também pediu mais celeridade ao governador para colocar o hospital em funcionamento e garantiu a ajuda de mão de obra especializada por parte do município.

“Ontem conversei com o governador Wilson Lima, que me garantiu que vai investir todos os esforços para colocar em funcionamento o hospital da Universidade Nilton Lins. Eu disse a ele que pode contar com nossa mão de obra, mas deixei claro que queremos pressa. Não podemos ver mais pessoas sacrificadas por falta de capacidade de atendimento”, finalizou Virgílio.

