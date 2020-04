Vídeo: paciente com Covid-19 relata rotina em quarentena e faz alerta

Paciente relata rotina após ser diagnosticado com Covid-19 | Foto: reprodução

Manaus - No Amazonas, segundo boletim emitido pela Fundação de Vigilância e Saúde (FVS) na tarde deste domingo (5), já existem 417 casos de pessoas contaminadas com o novo coronavírus (Covid-19). Só na cidade de Manaus, há mais de 300 casos. Um dos pacientes, que está em isolamento familiar, conta como é a rotina e faz um alerta à população amazonense.

O trabalhador do Distrito Industrial, identificado no vídeo apenas por Cláudio, usou as redes sociais para contar a dura rotina de quarentena e como está lidando com doença, que já matou milhares de pessoas no mundo todo.

Ele diz que foi diagnosticado na última quarta-feira (1º) no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dephina Aziz, localizado na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus.

“Até à terça-feira (31), eu estava trabalhando normalmente. Ao chegar do trabalho, em casa, me deu uma febre alta e dor no corpo - até então achava que era uma virose - minha esposa me medicou e fui trabalhar na quarta-feira normalmente. Mas, eu não sentia cheiro e nem o sabor da comida. Até então eu achava que era normal e voltei a trabalhar. Eu tive falta de ar e a empresa me encaminhou para o hospital, onde fiz os exames e tomei os medicamentos", explicou Cláudio.

Ele relata ainda que a parte mais difícil está sendo o rompimento de interação com a família. "Depois que foi determinado o isolamento, não pude mais tocar no meu filho e nem ter contato físico com a minha esposa. Meu filho vem, bate na porta e pede para me abraçar, é desesperador isso. Não posso beijar meu filho e minha esposa", lamenta Cláudio.

O paciente alerta para a permanência em casa nas próximas semanas e afirma que foi contaminado por continuar saindo para trabalhar.

"As pessoas não estão levando a sério isso. Acham que é uma colônia de férias, acreditando que a empresa está liberando as pessoas para ficarem passeando nas ruas. Gente, é uma epidemia muito grave. Muitos diziam que quem ama cuida e abraça. Hoje não, quem ama não abraça, não faz visita, se isola e fica se recuperando. Eu tive que ir trabalhar e foi por isso que fui contaminado. Se precisar ir trabalhar, tome todos os cuidados. Você só vai acreditar quando ver alguém da sua família morrendo por causa do vírus. Vamos ver a doença como algo sério e ficarmos em casa", finalizou.

Casos no Brasil

O Amazonas registra até este domingo (5) 15 mortes por Covid-19. As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 16h deste domingo (5), 10.627 casos confirmados do novo coronavírus no país, com 460 mortes pela Covid-19.

