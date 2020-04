Estudo da Cloroquina no AM bate recorde de pesquisa em duas semanas

A pesquisa do uso de cloroquina em pacientes com Covid-19 bateu recorde no AM | Foto: Edson Aquino- Secom

Manaus - O que se faria em um ano de pesquisa no mundo foram feitos em duas semanas pela equipe de pesquisadores que atuam diariamente no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, localizado na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus, com o estudo do uso da Cloroquina e outros anti-inflamatórios em pacientes graves de coronavírus.

A confirmação foi feita, na manhã desta segunda-feira (6), durante entrevista coletiva transmitida pelas redes oficiais do Governo do Estado do Amazonas. O médico infectologista que atua na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) Dr. Marcus Vinícius Lacerda conta com 70 pessoas na equipe de pesquisadores que estudam diariamente os efeitos do remédio.

"Não vamos parar de usar a cloroquina nos pacientes, houve algum pequeno benefício", disse o Doutor e pesquisador | Foto: reprodução

“Foi algo recorde, colocar muitos pesquisadores em um hospital público e em 14 dias já termos resultados tão eficientes, é digno de comemoração. Estamos trabalhando para publicar o mais rápido possível as nossas descobertas no uso do medicamento", disse Marcus.

Ele confirmou que cerca de 81 pacientes internados no Hospital Delphina seguem em protocolo do uso do medicamento. O remédio anti-inflamatório está sendo usado em dois grupos de pacientes. Um grupo em menor quantidade e outro em maior.

"A cloroquina é apenas um dos anti-inflamatórios, estamos acompanhando tudo o que está saindo de literatura. Começamos a ver que outros medicamentos também estão dando benefícios, possivelmente teremos tempo de mostrar ao mundo outras situações no uso deles. Fizemos em duas semanas um estudo clínico que duraria um ano", ressaltou o pesquisador.

Coronavírus

O Amazonas registrou 106 novos casos do novo coronavírus (Covid-19), de sábado (4) para domingo (5), somando 417 o número de infectados no Estado, com 16 óbitos.

Conforme balanço feito pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), são 379 casos em Manaus e 38 no interior, sendo: 16 em Manacapuru, 3 em Parintins, 5 em Itacoatiara, 5 em Santo Antônio do Içá, 3 em Tonantins e 2 em Iranduba. Os municípios de Anori, Boca do Acre, Careiro da Várzea e Novo Airão registram um caso, cada.

Seguem em isolamento domiciliar 219 pessoas, 38 pessoas estão internadas, 18 em leitos clínicos e 20 em Unidades Intensivas de Terapia (UTIs). Seguem em investigação 1.051 pessoas.

