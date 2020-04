Letalidade do uso de Cloroquina no AM é menor de que em outros países

81 pessoas receberam as doses de Cloroquina no tratamento contra o Covid-19 | Foto: Edson Aquino/Secom

Manaus - Enquanto a letalidade do uso de cloroquina em pacientes graves do Covid-19 no mundo é de 18%, no Amazonas, em duas semanas, o número chega a ser menor, contabilizando 13%. A pesquisa, realizada pela equipe de 70 pessoas que atua diariamente no Hospital Delphina Aziz, chega a conclusões de que doses em menor quantidade do medicamento são mais eficazes em pacientes.

A informação foi divulgada, na manhã desta segunda-feira (6), durante entrevista coletiva transmitida pelas redes oficiais do Governo do Estado do Amazonas. O médico infectologista que atua na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) Dr. Marcus Vinícius Lacerda explicou como foi desenvolvida a pesquisa em pacientes graves.

"Nós testamos duas doses, uma usada por americanos e outra usada por chineses. A nossa conclusão é que essa dose muito alta feita por 10 dias tem mais toxicidade e mais pacientes estão indo para a internação. A dose mais baixa é a recomendada", explicou.

Passaram pela pesquisa os 81 pacientes internados com sintomas graves da doença. Cerca de 40 em um grupo e 41 em outro. Marcus explica que 11 pacientes morreram, uma letalidade de 13%. Em outros países, a letalidade chega a ser 18%.

"A cloroquina em uma dose mais alta pode dar alta arritmia cardíaca. O medicamento é apenas um dos anti-inflamatórios. Estamos acompanhando tudo o que está saindo de literatura, começamos a ver que outros também estão dando benefícios, possivelmente teremos tempo de mostrar ao mundo outras situações no uso de medicamentos. A grande pergunta é se a Cloroquina funciona ou não. Pegamos exemplos de outros países, nos nossos pacientes de 18% baixaram para 13% de letalidade", ressaltou o pesquisador.

Ele explicou também que o uso do medicamento é critério do médico, mediante a autorização da dose recomendada por nota técnica do Ministério da Saúde.

O infectologista enfatizou que nenhum dos pesquisadores no Delphina Aziz foram infectados com o vírus pois a doação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) doados pela Universidade do Estado do Amazonas foram essenciais para que a pesquisa tivesse êxito em um tempo recorde.

