UEA fornece 2.500 litros de álcool em gel ao hospital Delphina Aziz

O objetivo de levar esse material ao Hospital Delphina Azis, unidade referência no combate ao Coronavírus na capital | Foto: TV Em Tempo

Manaus - O laboratório da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) recebeu de uma distribuidora 2.500 litros de álcool hidratado para ser transformado em gel 70%. O produto passa por uma análise técnica no laboratório de química.

O processo de análise do etanol hidratado, usado para abastecer veículos automotores acontece no laboratório de química da UEA. O material foi doado por uma distribuidora e para ser transformado em álcool 70% é necessário primeiro verificar a qualidade do produto, através da concentração e componentes que o álcool tem.

O material foi doado por uma distribuidora e chegou em um caminhão para ser transformado em álcool 70% | Foto: TV Em Tempo

A distribuidora de combustíveis entregou o etanol hidratado para ser transformado em álcool 70% com o objetivo de levar esse material ao Hospital Delphina Aziz, unidade referência no combate ao Coronavírus na capital.

Confira a reportagem da TV Em Tempo: