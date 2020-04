Com 115 novos casos, número de casos de coronavírus no AM chega a 532

Manaus- O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas subiu para 532, segundo novo balanço divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), na tarde desta segunda-feira (6). O aumento entre domingo e esta segunda é de 115 novos contaminados.

Além do secretário estadual de saúde, Rodrigo Tobias, esteve presente na coletiva a presidente-diretora da FVS, Rosemary Pinto. Durante a coletiva on-line, foram 473 casos confirmados somente em Manaus e 59 no interior. Em todo o Estado, o número de mortes por Covid-19 já chega a 19. A letalidade local é de 3,57%.

Até o último levantamento divulgado pela FVS, no domingo (5), o número de casos confirmados do novo coronavírus no Amazonas era de 417. O aumento foi de 115 em menos de 24 horas. O interior tem 59 casos, com destaque para Manacapuru (município distante 89 km de Manaus), com 28.

São 473 casos confirmados só na capital, segundo a FVS-AM. Entre os casos confirmados, 82 estão internados. Em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), são 38 pacientes com quadro grave, 22 na rede particular e 16 no Hospital Delphina Aziz - que se tornou a unidade de referência da Covid-19 no Estado.

Até esta segunda-feira (6), 44 já saíram do período de transmissão do vírus. Outros 102 casos suspeitos estão em investigação.

"Ainda não entrou em colapso na ideia de que não existem leitos de UTI. Entretanto, nosso sistema é limitado. Falo isso hoje, mas amanhã esses números podem aumentar. Se pudesse colocar em uma escala, 95%. Numa capacidade de 5% de leitos livres", comentou o secretário de saúde Rodrigo Tobias, ao se referir a ocupações de pacientes de Covid-19 e de pacientes de síndromes respiratórias.

Interior

O interior do Estado teve um aumento de 31 novos casos, com o total de 59 casos . Em Parintins, quatro casos e uma morte; Manacapuru 28 casos e dois óbitos; Santo Antônio do Içá são 7 casos, Itacoatiara 8 casos; Tonantins e Iranduba três casos cada, Anori, Boca do Acre, São Gabriel da Cachoeira, Careiro da Várzea, Jutaí e Novo Airão com um caso cada.