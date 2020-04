Novos respiradores serão produzidos no Polo Industrial de Manaus

Atualmente, a maior parte dos respiradores são fabricadas na China | Foto: TV Em Tempo

Manaus - O número de pacientes internados com a Covid-19 no Amazonas aumenta todos os dias. Por isso, cresce também a demanda de pacientes que necessitam de aparelhos respiradores para sobreviver.

A rede pública de saúde do Estado possui 482 respiradores na capital, no entanto, 90 deles estão em manutenção, com 392 em funcionamento. O secretário estadual de saúde, Rodrigo Tobias, avaliou que a quantidade não é suficiente para atender toda a população. No interior, 24 ventiladores estão distribuídos nos polos-base.

7 respiradores, que estavam sem funcionamento, foram recuperados em um dos laboratórios do Centro Universitário Ulbra, em Manaus.



A maior parte desses aparelhos são fabricados na China, que tem produzido quase que exclusivamente para os Estados Unidos. O Amazonas teve a carga de respiradores retida e sofre com a falta dos equipamentos. A estratégia agora é fabricá-los no Polo Industrial de Manaus.

A parceria é de vários institutos com as indústrias. Além dos respiradores, máscaras e demais equipamentos de proteção individual serão produzidos, incluindo peças para a manutenção desses equipamentos e capacitação de pessoal.

Um corpo técnico de médicos, engenheiros clínicos e testadores de respirador do hospital Samel trabalha para garantir a qualidade e eficiência dos novos respiradores.

Pelo menos 1000 respiradores devem ser fabricados inicialmente para atender a demanda nos hospitais do Amazonas.

