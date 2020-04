Preocupação com Covid-19 embate com condições precárias e desemprego

Manaus – Na capital amazonense, populações vulneráveis estão tendo dificuldades para se proteger da propagação do Coronavírus (Covid-19). Seja pela falta de água ou pela falta de auxílios do Governo, moradores estão vivendo diversos problemas diante da pandemia que já apresentou mais 13 óbitos confirmados no Amazonas, até a última segunda-feira (6). Além disso, especialistas explicam mais sobre a realidade dessas pessoas e comunicam as precauções necessárias para que possam se defender do vírus.

Maria da Conceição Carneiro, 59 anos, revela que no bairro Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na Cidade Nova 2, nenhum caso do novo Coronavírus foi confirmado ainda, contudo o medo continua sendo uma realidade. “Moro numa casa de madeira com meu pai e minha filha. Eu já estou com 59 anos, então não estou podendo sair de casa, muito menos meu pai, pois sei que ambos estamos no grupo de risco. Com isso estamos passando uma necessidade medonha aqui”, explica.

Ela esclarece que, alguns vizinhos ajudam trazendo comidas, mas que sem poder sair de casa está ficando cada vez mais difícil. Segundo Maria da Conceição, quando ela morava no interior do Estado, recebia auxílio pelo programa Bolsa Família, mas quando veio para a capital, acabou perdendo o benefício.

“Sem essa ajuda a situação está muito complicada. Nem sabão nós tínhamos para lavar as mãos há alguns dias atrás e agora, quando não estamos sem luz, estamos também ficando sem água. Como iremos nos proteger da doença assim? Só quem ainda me mantém de pé é minha fé”, relata emocionada.

Vanessa, 30 anos, também mora no bairro e afirma que a população do local não está recebendo nenhuma ajuda. “Eu tenho duas filhas que estudam em colégios daqui e eu não tenho documentação para comprovar que preciso do auxílio do Bolsa Família, por exemplo. Meu registro não é liberado pela Justiça há muitos anos, como que vou sustentar minhas filhas?”, questiona.

Além disso, Vanessa revela seus medos e anseios em relação a mãe e a filha que vivem com ela em outra casa de madeira na localidade. No mais, ela esclarece como consegue uma renda para sustentar a si mesma e a família desde que a crise começou. “Minha mãe é diabética, está no grupo de risco, e até agora não conseguimos nenhum auxílio. Eu ligo para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e eles só dizem que o pedido está em análise. Vivemos de doações e eu junto latinha na rua quando a situação está muito séria, mas não posso trabalhar porque não tenho documentação e esse coronavírus só piorou a situação”, declara.

Ela também reclama da falta de informações para as pessoas que vivem no local e diz que as autoridades preferem não explicar a situação para que os moradores não busquem o auxílio que tanto necessitam. Vanessa quer e precisa trabalhar, mas diversas burocracias dificultam sua vida e a de seus familiares.

Lucilene Siqueira, 49 anos, é mãe de uma Pessoa Com Deficiência (PCD) e relata as dificuldades que está passando no momento. Vinícius Siqueira tem 10 anos e é a maior preocupação da mãe durante a crise que vem assolando o Estado. “Meu filho é autista e eu não posso trabalhar porque preciso cuidar dele. Não estou podendo vender meus sacolés na rua, porque a gente não pode sair de casa. Assim, a única renda que temos aqui é por meio do benefício que ele recebe do Governo”, comunica.

Ela ressalta que tem tomado as medidas de proteção necessárias, mas que continua com muito medo da doença chegar ao seu filho. “Estou o tempo todo limpando a casa com álcool e limpando as mãos com álcool em gel. Não deixo faltar vitamina C e compro bastante limão para fazer suco. Mas aí quando chove por aqui o igarapé transborda e alaga todas as casas, como vamos manter a limpeza assim?”, indaga.

Gracely Santos, 69 anos, também está no grupo de risco da doença. “Eu vim do interior do Amazonas, era funcionário pública lá e vim para Manaus quando meu marido faleceu. Estou morando nessa casinha de madeira com minha neta de 15 anos e nossa renda vem da minha aposentadoria”, explica.

Ela manifesta o que tem feito desde que a doença chegou ao Amazonas. Segundo Gracely, não há mais máscara nem álcool em gel para comprar, a maioria dos produtos está se acabando. Em sua casa, ela e a neta utilizam muito sabão e água sanitária para limpar tudo, pois é o que estão conseguindo comprar. Ela conta ainda que está buscando se entreter cuidando de suas plantas ou fazendo peças com sua máquina de costura, qualquer coisa para não focar na situação de isolamento que está vivendo.

Prevenção e história

O infectologista Alexandre dos Santos afirma que as doenças infecto-parasitárias mais comuns em ambientes vulneráveis como esses são as parasitoses intestinais, como as verminoses, e também doenças de veiculação hídrica como a hepatite A. Agora além dos problemas de saúde já existentes, essas populações ainda correm o risco de contrair o novo coronavírus.

Alexandre afirma ainda que as aglomerações em localidades como essas também podem ser um problema. “O vírus passa a ser um risco para essas populações, principalmente quanto aos aglomerados que podem existir nas casas e também se não cumpridas as normas básicas de higiene como a higienização das mãos”, encerra.

O professor de Sociologia Kefferson Correia, esclarece que Manaus possui uma rede hidrográfica de grande complexidade, com muitos igarapés, cujas margens, ao longo do tempo, foram ocupadas e adensadas por maciços contingentes populacionais migrantes e de baixa renda, sem que houvesse qualquer intervenção pública no sentido de ordenar e controlar tais processos.

“A cidade de Manaus tem um quadro crescente de desigualdade e discriminação social, desemprego, pobreza e violência, o acesso aos direitos básicos é privilégio de poucos e os recursos naturais são cada vez mais dizimados. A questão central está na destinação dos recursos públicos que, a partir da condução atual na implementação das políticas públicas, promove a concentração da riqueza e amplia as desigualdades sociais, sendo as maiores vítimas os segmentos mais pauperizados das classes subalternas que pela sua situação econômica são obrigados a correr toda sorte riscos socioambientais”, explica o professor.

De acordo com Kefferson, as desigualdades urbanas e a informalidade colocam a população pobre em situação mais delicada diante da pandemia. E essa população de baixa renda está mais vulnerável a contrair o coronavírus.

“As principais medidas de prevenção são lavar as mãos e o rosto com frequência, fazer uso de álcool gel e praticar o distanciamento sociais. E em grande parte desses domicílios, o abastecimento de água é intermitente. Faltam condições para adquirir os produtos de desinfecção. Além disso, poucos moradores podem aderir ao isolamento. Pessoas de menor renda e trabalhadores informais são os mais afetados pelos efeitos econômicos da pandemia”, finaliza Kefferson.