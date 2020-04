Acidente entre 4 veículos deixa motorista preso às ferragens em Manaus

A vítima foi socorrida pelo Samu | Foto: Reprodução Trânsito Manaus

Manaus - Um grave acidente envolvendo quatro veículos, entre eles uma bicicleta, foi registrado na manhã desta terça-feira (7), na avenida Coronel Teixeira, estrada da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. O motociclista ficou ferido e um motorista ficou preso nas ferragens do carro.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM) foi acionada às 8h e informou que uma vítima, até o momento não identificada, estava presa às ferragens. A vítima foi retirada e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local e o trânsito permanece interditado sentido Centro da cidade.