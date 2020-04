Número de mortes de coronavírus sobe para 23 no Amazonas

A FVS-AM investiga ainda outros sete óbitos suspeitos para Covid-19 | Foto: reprodução

Manaus - O Número de mortes do novo coronavírus subiu para 23 no Amazonas, na manhã desta terça-feira (7). A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) informou que três mortes que estavam em investigação foram confirmadas e a nova morte trata-se de um paciente internado, de 57 anos, que faleceu nesta madrugada no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Delphina Aziz, na Zona Norte de Manaus.

As três mortes que estavam em investigação e testaram positivo são de pacientes idosos. São eles uma mulher de 84 anos, com histórico de diabetes, hipertensão e cardiopatia, que faleceu no sábado (4) no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) José Lins; um homem de 61 anos, sem histórico de comorbidade, que veio a óbito no domingo (5), no HPS Delphina Aziz; e um homem de 72 anos, hipertenso, falecido no sábado (4) no HPS Delphina Aziz.

Outro homem, com diagnóstico positivo para Covid-19, veio a óbito na madrugada. Com histórico de hipertensão arterial sistêmica e insuficiência renal crônica não dialítica, o paciente estava internado desde a sexta-feira (3) no HPS Delphina Aziz, onde deu entrada com quadro de insuficiência respiratória e pressão arterial baixa. Ele foi encaminhado para a Sala Rosa da unidade de saúde, e no mesmo dia levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nesta madrugada, o homem sofreu parada cardiorrespiratória, passou por processo de reanimação, sem sucesso, evoluindo a óbito às 1h38. A FVS-AM investiga ainda outros sete óbitos suspeitos para Covid-19.

*Com informações da assessoria

