Homem morre afogado após cair em lago durante pescaria em Manaus

Corpo foi achado pelos bombeiros | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 35 anos foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (7), em um lago na Comunidade Jefferson Peres, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a vítima estava desaparecida desde a última segunda (6), após sair de casa para pescar. Testemunhas informaram aos bombeiros que o homem caiu na água e sumiu no lago.

As equipes de regates do CBMAM fizeram buscas ainda durante a segunda-feira, mas não conseguiram localizar a vítima. Ao retomarem as buscas, na manhã desta terça, os bombeiros encontraram o corpo do homem.

O cadáver foi levado para a base do Pelotão Fluvial, no Centro da capital, de onde foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).