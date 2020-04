Amazonas tem redução no número de mortes em acidentes de trânsito

Manaus – Em 2019, em Manaus, 221 acidentes de trânsito fatais ocorreram. Desse total, 89 envolveram motociclistas. Já no interior do Estado, foram 78 acidentes fatais, dos quais 29 envolveram motocicletas. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (DETRAN-AM) e demonstram o menor número de vítimas fatais no trânsito em dez anos no Estado, um recorde de 78% na redução comparando com o ano anterior. Os dados revelam que, com isso, os gastos na saúde também diminuíram para esse tipo de atendimento.

Na região Norte, a mortalidade por acidentes subiu 30% e Antônio Meira, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, explica o porquê. "Provavelmente os números no Norte se devem ao aumento exponencial da moto. Ela substituiu o cavalo nessas regiões nos últimos anos", diz.

Ele esclarece que a motocicleta é um meio de transporte barato, fácil de ser financiado, mas também mais vulnerável a acidentes graves, já que os pilotos são menos visíveis no trânsito, disputam espaço com veículos maiores e, sem proteção, sofrem lesões graves, sujeitas a internações.

As 20 internações por hora causadas por acidentes no trânsito custaram R$ 3 bilhões ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dez anos, R$ 290 milhões por ano, apenas para os cofres federais. "Não entra na conta o custo para os hospitais municipais e estaduais. Esse valor poderia ser investido no cuidado a outras doenças passíveis de prevenção", diz Meira.

Antônio Meira, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego | Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Estatísticas do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) apontam que o número de acidentes de trânsito fatais envolvendo motociclistas diminuiu 3,45% em comparação ao mesmo período do ano passado. De 1º de janeiro a 27 de setembro de 2018, foram 58 vítimas fatais em acidentes envolvendo motociclistas. Em 2019, foram 56.

O especialista em trânsito Haniery Mendonça explica que a procura da população por este meio de transporte se deve à atual situação dos transportes públicos e também pelo alto valor do combustível. Por outro lado, os acidentes de moto acontecem por dois principais fatores: velocidade e imprudência dos condutores, que andam de moto entre os carros de forma desordenada. "Sempre tem o excesso de velocidade no meio, sempre", ressalta.

"Eles [os motociclistas] querem utilizar a motocicleta de qualquer forma. Temos que lembrar que a velocidade faz com que a adrenalina suba e automaticamente isso gera acidentes", diz. Outro fator importante a ser lembrado, de acordo com o especialista, é a estrutura atual das vias. "Nós não temos vias largas por aqui, a nossa rua é muito apertada e a quantidade de veículos está ficando cada vez maior", complementa.

Para evitar acidentes com motocicleta, o especialista indica a utilização de equipamentos de forma segura e cursos de aprimoramento | Foto: Luis Paulo Dutra

Para evitar acidentes com motocicleta, o especialista indica a utilização de equipamentos de forma segura e cursos de aprimoramento para obter mais conhecimento sobre a utilização segura da motocicleta.

Em 2018, os acidentes de trânsito causaram 183,4 mil internações que custaram R$ 265 milhões ao Sistema Único de Saúde (SUS). Esses acidentes respondem por boa parte dos números das internações hospitalares e pela maioria dos atendimentos de urgência e emergência, que geram altos custos sociais, como cuidados em saúde, perdas materiais e despesas previdenciárias, além de grande sofrimento para as vítimas e seus familiares.

Prevenção

No momento em que existe uma redução nos acidentes trânsito, existe também uma diminuição nos gastos que esses acidentes geram na saúde. Nesse sentido, o dinheiro que sobra pode ser realocado em campanhas de prevenção que ajudarão mais ainda na diminuição das fatalidades.

O Programa Vida no Trânsito (PVT) é voltado para a vigilância e prevenção de lesões e mortes no trânsito e promoção da saúde, em resposta aos desafios da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Década de Ações pela Segurança no Trânsito (2011-2020).

Em Manaus, as ações são realizadas por meio de um comitê intersetorial do programa presidido pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) – Gestão de Trânsito - e formado por secretarias estaduais e municipais, além de órgãos federais.

Campanha de prevenção na capital amazonense | Foto: Divulgação/Prefeitura de Manaus

No programa, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e a Secretária de Saúde de Manaus (Semsa) coordenam o monitoramento dos índices de acidentes de trânsito; estimulam ações e produzem material de educação, fiscalização, observação e orientação, em folders, para conscientizar a população, visando reduzir os índices de óbitos ocasionados no trânsito.

Cidades exemplares

Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, o BRT MOVE garante transporte para seus passageiros com mais qualidade e eficiência desde 2014.

Constituído por uma rede de corredores exclusivos e estações de integração, tarifa única e transferência ao longo das avenidas Antônio Carlos, Cristiano Machado, Paraná e Pedro, o sistema atende mais de 480 mil passageiros, reduzindo o tempo de viagem em até 40%.

Curitiba

Já na capital paranaense, os passageiros têm a opção de recarregar seus tickets de vale transporte por meio da bilhetagem eletrônica.

O sistema permite que usuários do transporte público paguem suas passagens com cartão de crédito, débito e pré-pago usando as tecnologias de biometria e reconhecimento facial sem necessidade de digitar senha, diminuindo filas para embarque e reduzindo o número de assaltos dentro das estações.

Mesmo com um cenário de crise, a bilhetagem eletrônica é uma das soluções que apresenta bons resultados para sistemas coletivos.

São Paulo

Mas uma boa mobilidade urbana, principalmente em grandes centros, não funciona se não for capaz de fazer a integração de diferentes modais. Isso é o que dá fluidez em muitos sistemas urbanos no mundo. Em São Paulo, o metrô oferece bicicletários para seus passageiros há quase cinco anos.

Os dez bicicletários anexos às estações estão abertos para guarda de bicicletas, todos os dias, das 6 às 22h. O serviço de guarda foi assumido pelo metrô nos bicicletários das estações Sé, Tamanduateí, Corinthians-Itaquera, Guilhermina-Esperança, Carrão e Santa Cecília. As bicicletas devem ser presas com cadeados dos próprios usuários.

Na visão de muitos especialistas, a solução para o problema da mobilidade urbana seria o estímulo ao uso de transportes coletivos, por meio da melhoria da qualidade e do aperfeiçoamento de um trânsito focado na circulação de veículos de massa. Além disso, a criação de ciclofaixas, incentivo ao uso de bicicletas, a integração entre modais, os bicicletários e os bilhetes únicos podem ser uma luz no fim do túnel ou uma pista livre em meio ao caos.