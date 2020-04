AM registra 636 casos de Covid-19 e FVS faz alerta para Manacapuru

O crescimento no número de mortes e infectados deixa o AM em alerta | Foto: reprodução

Manaus - O Amazonas contabiliza na tarde desta terça-feira (7) mais 104 novos casos de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19). O número total de infectados com a doença no Estado subiu para 636. O boletim foi divulgado, durante transmissão online, e a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) fez alerta para o crescimento no número de casos em Manacapuru.

Em Manaus, há 560 casos - que correspondem a 88%. 76 casos são no interior, divididos em 12 municípios. Em Manacapuru são 42 casos, 9 casos em Itacoatiara, 7 em Santo Antônio do Içá, 4 em Parintins, 3 em Iranduba, 3 em Tonantins; Careiro da Várzea, São Paulo de Olivença com dois casos; Anori, Boca do Acre, Novo Airão e São Gabriel da Cachoeira com um caso cada.

A diretora-presidente da FVS, dra. Rosemary Pinto, esclareceu dúvidas sobre os novos casos. Entre elas, Rosemary informou que 44 pacientes saíram do período de transmissão. 256 pacientes estão internados, 46 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 18 em hospital público e 28 em unidades privadas. Ao todo, 23 mortes foram confirmadas por Covid-19 e 7 mortes permanecem em investigação.

Rosemary explicou também que existem 111 pessoas internadas em leitos clínicos e 41 em UTI, mas esses casos não estão confirmados para o novo coronavírus, mas apresentam sintomas de síndrome respiratória grave, típicas nessa época na região, como a Influenza A, Influenza B, Adenovírus e outras.

A Chefe do departamento de ações de saúde da capital, Nayara Maksuod, explicou que, nos leitos clínicos e respiradores disponíveis no Amazonas, é feito o acompanhamento e monitoramento diário. No Hospital Deplhina Aziz, na Zona Norte, existem 69 respiradores, 14 no Hospital e Pronto- Socorro 28 de Agosto, seis no Platão Araújo e três respiradores no Hospital João Lúcio.

“Nossos pronto-socorros e profissionais estão dando o melhor, de acordo com o fluxo de pacientes”, explicou Nayara.

Alerta em Manacapuru

As especialistas destacaram o município de Manacapuru, distante 116 quilômetros da capital, que já contabiliza 42 casos e três mortes pelo Covid-19. Rosemary explicou que o Estado está em alerta para o município e declarou um crescimento exponencial.

“Montamos uma equipe que vai amanhã ao município para organizar a assistência hospitalar e atendimento básico e reforçar o fluxo de urgência e emergência. O município também precisa aderir aos decretos governamentais que definem o isolamento”, disse Rosemary.

Ações

Entre as medidas destacadas, foi mencionado o uso de parte do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), pelo Governo do Estado do Amazonas, em busca de equipamentos para a área da saúde.

"É importante que a população saiba que a dificuldade de adquirir itens de proteção é mundial. EPI, álcool em gel e equipamentos de suporte à vida são os que mais precisamos. O governo está fazendo a sua parte e o que conseguirmos enviar para o interior", destacou.

Foi mencionado também que houve sete remoções em UTI's aéreas em atendimento ao município direto para o Delphina, o hospital referência no tratamento da Covid-19. A presidente-diretora da FVS fez um apelo à população amazonense para que permaneça em casa e valorize o grande trabalho feito pelos profissionais de saúde.

“Vários profissionais gostariam de estar em casa, mas por força das circunstâncias precisam trabalhar e não sabem se vão se contaminar. Fique em casa por esses profissionais, para que tudo possa valer a pena", finalizou.

