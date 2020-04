Fábrica de chocolate doa ovos de Páscoa para profissionais de saúde

Manaus - Na semana da Páscoa, a Bombons Finos da Amazônia, empresa com mais de 20 anos no mercado local e 100% amazonense, doou 200 ovos de chocolate para os profissionais da Saúde que estão atuando diretamente no combate ao novo coronavírus (Covid-19). As entregas foram feitas nesta segunda-feira (6), no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz.

De acordo com Jorge Júnior, gestor de Marketing da Bombons Finos, a ideia surgiu com o objetivo de retribuir à sociedade todos os anos de carinho e parceria com a marca. “Estamos passando por uma pandemia que mexeu não apenas com a Saúde, mas também com a Economia. Porém, não poderíamos deixar de retribuir todo o carinho que o amazonense tem com a nossa marca. Então, decidimos fazer as doações em forma de agradecimento pelo esforço e cuidado que esses guerreiros têm com toda a sociedade”, afirmou ele.

No Lacen-AM foram entregue 40 ovos de 150g, 30 ovos de 50g e 15 ovos recheados. Já no Delphina Aziz, foram 40 ovos de 150g, 50 ovos de 50g e 25 ovos recheados. “A receptividade foi muito positiva e estamos felizes em poder, de certa forma, ‘adoçar’ a vida desses profissionais e seus familiares em um momento tão tenso. Esperamos que a Páscoa de todos possa ser de paz e fé em Deus de que dias melhores virão”, comentou.

Ação

Ação da Bombons Finos da Amazônia | Foto: divulgação

Nesta terça-feira (7), a Bombons Finos, por meio de sua conta no Instagram (@bombonsfinosam), disponibilizou 100 ovos de Páscoa ao preço de R$ 1, cada, para que autônomos e microempreendedores pudessem adquiri-los e revende-los por um preço maior com o objetivo de geração de lucro.



Os 10 primeiros inscritos puderam adquirir, cada um, 10 ovos, totalizando 100 unidades no total. “Já fomos uma empresa pequena e sabemos do sacrifício que é manter um estabelecimento aberto. Fizemos essa ação de revenda solidária com o objetivo movimentar a economia da região e também oportunizar um lucro para os autônomos e microempresários”, finalizou.

*Com informações de assessoria