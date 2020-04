Sai resultado do teste de coronavírus de Givancir Oliveira: veja

O presidente do Sindicato dos Rodoviários Givancir de Oliveira está preso no Iranduba | Foto: Daniel Landazuri

Iranduba - O presidente do Sindicato dos Rodoviários Givancir de Oliveira, que está custodiado no prédio da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no município de Iranduba, por suspeita de autoria da morte de Bruno de Freitas Guimarães e da tentativa de homicídio da prima da vítima, uma mulher trans identificada como “Tchelsy”, ocorrida em fevereiro deste ano, recebeu nesta terça-feira (7) o resultado do exame para o novo Coronavírus (Covid-19).

A amostra foi colhida na última quinta-feira (2). Segundo a defesa dele, o exame não detectou o Covid-19, mas o sindicalista fará um novo teste já que a amostra foi inconclusiva. Ele está isolado de outros detentos da unidade policial por ter sintomas gripais.

O advogado de defesa Silvio Costa informou que Givancir de Oliveira permanece com os sintomas e deve realizar o novo exame nesta semana. A defesa informou ainda que o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) deu parecer favorável a transferência de Givancir para Manaus, mas o Poder Judiciário ainda não se manifestou.

Isolamento

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou, por meio de nota, que, de acordo com o delegado Geraldo Eloi, titular da 31ª DIP, Givancir foi submetido ao exame para o novo coronavírus, o qual deu negativo, mas por determinação judicial, o mesmo encontra-se isolado dos demais detentos, recebendo todas as medidas de higienização recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Além disso, a autoridade policial reforçou que todas as medidas de segurança, que visam a redução dos riscos de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), estão sendo adotadas em todas as unidades policiais do Estado, com base no decreto governamental e portaria normativa interna da instituição.