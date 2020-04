Em maternidade, familiares não podem acompanhar grávidas em partos

Maternidade Ana Braga diz que a medida é temporária | Foto: Divulgação

Manaus – Familiares de grávidas que estão sendo atendidas na Maternidade Ana Braga, situada na alameda Cosme Ferreira, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus, não estão podendo acompanhar os procedimentos de parto, seja normal ou cesárea, por conta das medidas de prevenção ao coronavírus. A medida, segundo a direção, é temporária e busca reduzir a aglomeração na maternidade, para evitar a disseminação do Covid-19.

Está proibida o contato, principalmente, em ambientes em que não seja possível a distância mínima de 1,5 m entre os acompanhantes e gestantes. Em nota, a direção da Maternidade Ana Braga esclareceu que está seguindo as recomendações do Ministério da Saúde (MS) para um maior controle de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19).

Devido à alta capacidade de transmissão, a orientação é a presença de apenas uma pessoa, em bom estado de saúde, que acompanhe a gestante no Alojamento Conjunto (Alcon) e Pré-Parto entendendo que é fundamental o apoio do acompanhante para a gestante e o bebê nestes setores.

Aglomerações

Funcionários denunciam a aglomeração de acompanhantes | Foto: Divulgação

A medida, no entanto, não tem agradado os acompanhantes e nem funcionários da maternidade que relataram a situação ao Em Tempo.

“Enquanto as gestantes estão em trabalho de parto, os acompanhantes ficam aglomerados na recepção, importunando as funcionárias que, muitas vezes, abandonam o posto de trabalho atrás de notícias sobre as gestantes. A equipe de enfermagem, após reclamações dos acompanhantes, pega até aparelhos celulares para tirar fotos dos bebês. Não adianta nada, pois todos ficam aglomerados”, relatou um profissional que atual no lugar.

Denúncia

Funcionários também denunciaram que os acompanhantes estão sendo proibidos de entrar devido à falta de máscaras. Cada profissional da saúde estaria recebendo uma única máscara para utilizar em um período de 12 horas.

Em nota, a direção da maternidade reforçou que, diariamente, todos os funcionários recebem um kit individualizado de Equipamento de Proteção Individual (EPI), conforme cada ambiente hospitalar, baseado em normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).