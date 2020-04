'SOS Funeral não abandonou caixão em calçada', esclarece Semasc

A imagem do caixão supostamente abandonado viralizou nas redes sociais | Foto: Divulgação

Manaus - Após a divulgação de fotos que mostram um caixão, com o corpo de um homem, de 59 anos, deixado no pátio de uma residência e áudios de moradores relatando que a urna havia sido abandonada, na noite de terça-feira (7), pelo serviço SOS Funeral na rua 35, bairro Manoa, Zona Norte de Manaus. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) emitiu uma nota, na manhã desta quarta (8), para esclarecer os fatos.

“Jogaram o caixão no pátio e foram embora. Foi um descaso. O homem morava sozinho”, diz um morador, em um áudio que circula no WhatsApp.

Entretanto, a Semasc ressaltou que o caixão foi deixado no pátio a pedido da família, até que conseguissem uma mesa para realizar o velório, pois o homem morava em uma quitinete nos fundos do vilarejo.

O órgão informou, ainda, que a morte do homem não está relacionada ao novo coronavírus, conforme a Declaração de Óbito (D.O), expedida pelo SPA do Galiléia.

Na manhã desta quarta, a equipe de reportagem foi até ao local, mas não encontrou nenhum familiar. Vizinhos informaram que o velório do homem estava sendo realizado na casa de um parente, no núcleo 23 do bairro Cidade Nova, também na Zona Norte da capital.

Serviço

O benefício do SOS Funeral é destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, que não podem arcar com os custos, nos casos de óbitos ocorridos em qualquer circunstância no município de Manaus.

O serviço funciona 24 horas, todos os dias, na sede da Semasc, localizado na avenida Ayrão, bairro Centro, ou pelos disques 0800-280-8087, 3215-2649 e 3631-9983.