Wilson Lima anuncia Simone Papaiz como nova secretária de Saúde do AM

Manaus- O governador do Amazonas, Wilson Lima , anunciou, durante coletiva on-line, nesta quarta-feira (8), uma nova mudança de gestão na Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam). Simone Papaiz assume o cargo, substituindo Rodrigo Tobias. O governador disse que a mudança já estava sendo planejada há meses, mas que a decisão precisou ser tomada neste momento.

Rodrigo Tobias, doutor em saúde pública pela Fiocruz, estava à frente da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas desde março de 2019, já sob o governo de Wilson Lima. Ele liderou o Amazonas desde o início da crise do novo coronavírus (Covid-19).



"Hoje estamos fazendo essa mudança, estamos substituindo o secretário de Saúde do Amazonas. Quero agradecer ao Rodrigo Tobias, que é um pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)." disse Lima.

Simone Araújo de Oliveira Papaiz é ex-secretaria de Saúde do município de Bertioga, em São Paulo. Teve passagem pela Secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes, é especialista em Gestão Hospitalar pela Universidade Oswaldo Cruz e mestre em Farmacologia - Genética Clínica, pela Universidade Estadual de Campinas.

Rodrigo Tobias volta a fazer parte do grupo de pesquisas da Fiocruz e vai dar continuidade às pesquisas em busca de soluções para a crise do novo coronavírus (Covid-19), no Amazonas.





