Coronavírus provoca queda de 80% em pedidos de ovos de Páscoa

Esse ano a páscoa será comemorada no dia 12 de abril | Foto: TV Em Tempo

Manaus - Estamos a menos de uma semana para a Páscoa e o comércio que costuma faturar nessa época do ano com a venda de chocolates começa a sentir o impacto nas vendas, em função do novo coronavírus.

O período que leva mais pessoas a experimentar várias delícias doces é a páscoa. Esse ano, ela será comemorada no próximo dia 12 de abril, no entanto, a produção dos chocolates, um dos símbolos da festividade, não está a todo vapor.

O novo Coronavírus desacelerou o mercado e reduziu em 80% os pedidos em uma das fábricas do Distrito Industrial. Este ano apenas dois funcionários trabalham na fabricação dos ovos de páscoa, no ano passado eram 26 colaboradores. Com a produção quase parada, o estoque está com pouco mais de dez mil ovos de páscoa, em dias normais seriam produzidos de 60 a 70 mil ovos.

O número de funcionários envolvidos na produção dos doces também diminuiu | Foto: TV Em Tempo

Para manter o lucro as empresas investem em inovação, o delivery tem sido a melhor saída. A equipe de reportagem acompanhou a entrega de uma caixa com 70 ovos de Páscoa a uma empresa de turismo, que presenteará os clientes.

Em meio a pandemia, empresários buscam alternativas para atrair clientes | Foto: TV Em Tempo

Das grandes franquias até os empreendedores individuais, todos ficaram surpresos com o isolamento social. Uma das alternativas para que esses produtos sejam vendidos, é trabalhar com entregas diferenciadas ou realizar promoções para atrair público consumidor.

| Autor: Vitor Masullo / TV EM TEMPO

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa