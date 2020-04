Quarentena: Semana Santa terá missa pela TV, web e rádio em Manaus

Manaus- Assistir à missa de domingo online e ao vivo é uma alternativa durante o isolamento social promovido para a contenção da transmissão do novo coronavírus (Covid-19). A medida fez com que as igrejas católicas cancelassem as celebrações eucarísticas com a presença do público, para evitar o contato físico entre os fiéis. No entanto, as missas continuam sendo celebradas normalmente nas paróquias, mas com portas fechadas.

Para levar um momento de fé aos cristãos que estão em casa, a Arquidiocese de Manaus preparou uma programação para os fiéis acompanharem as celebrações da Semana Santa por rádio, televisão e redes sociais. Já que as igrejas permanecerão fechadas, obedecendo às restrições para reduzir o ritmo de contaminação do vírus.

As missas serão transmitidas na internet pelo Facebook, além da Rádio Rio Mar e por meio da TV Encontro das Águas.

"Na Semana Santa vamos permanecer em nossas casas sustentados pelo espírito de comunhão e oração. Participaremos das celebrações transmitidas pelos meios de comunicação (rádio, TVs, redes sociais) e vamos continuar com a leitura orante da Bíblia, com a recitação do rosário de Nossa Senhora e a oração da Via Sacra. Lembramos aos presbíteros que na Semana Santa torna-se ainda mais importante a transmissão das celebrações por redes sociais ou outros meios. O atendimento das confissões e a assistência aos enfermos necessitam ser organizados de tal modo a preservar a saúde do sacerdote e dos fiéis." disse arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner.

Semana Santa

A Semana Santa é uma tradicional celebração cristã | Foto: Divulgação

A Semana Santa tem início no Domingo de Ramos, celebrado no último dia 5 de abril, e vai até o Sábado de Aleluia. De segunda a quarta-feira são realizadas apenas as celebrações rotineiras. De quinta a Sábado celebra-se o Tríduo Pascal:

Quinta-feira Santa

Na quinta-feira, há a Missa dos Santos Óleos, na qual se consagra o óleo da Crisma e se abençoa o óleo dos catecúmenos e dos enfermos que serão utilizados nos sacramentos ministrados durante este ano. Esta celebração não é realizada nas paróquias, apenas em nível arquidiocesano.

Sexta-feira Santa

Na sexta-feira, celebra-se a Paixão e Morte de Jesus. É o único dia do ano em que não se celebra missa e nem se consagra hóstias em nenhum lugar do mundo, por isso a cerimônia deste dia é chamada celebração, não missa. A celebração é às 15h, horário em que Jesus morreu.

Sábado Santo

O Sábado Santo é um dia de silêncio e recolhimento em que os cristãos aguardam a ressurreição de Jesus. Ao cair da noite, celebra-se o terceiro dia da morte de Jesus e a Sua ressurreição. Num costume judeu, o cair da tarde de um dia já corresponde ao dia seguinte. Assim, como Jesus morre na sexta-feira às 15h, o cair da tarde da sexta é o segundo dia e o cair da tarde do Sábado é o terceiro dia.

A Vigília Pascal é a celebração mais bonita do ano na Igreja Católica, cheia de significados e simbolismos, mostra a vitória da vida sobre a morte.

Domingo de Páscoa

O significado da Páscoa não é a troca de ovos e coelhos de chocolate entre crianças e adultos. Para os católicos, o sentido da Páscoa, a principal festa do cristianismo, é celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. O Domingo de Páscoa finaliza a Semana Santa, que relembra os últimos dias da vida de Jesus na terra.

A Arquidiocese está orientando todos os católicos a colocarem ramos nas portas de suas casas, que marcam o início da Semana Santa.

Programação

A Arquidiocese de Manaus também divulgou a programação da Semana Santa, que será transmitida pela TV Encontro das Águas (Canal 2.1, da TV aberta) e pela Rádio Rio Mar FM 103,5.



Confira a programação:

09 de abril – Quinta-feira Santa – Missa da Ceia do Senhor – 18h

10 de abril – Sexta-feira Santa – Celebração da Paixão e Via-Sacra – 15h

11 de abril – Sábado Santo – Missa da Vigília Pascal – 18h

12 de abril – Domingo da Páscoa – Missa da Páscoa – 7h30

Entre as igrejas que estão transmitindo as missas da Semana Santa pelo Facebook estão:

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré

Paróquia Dom Bosco Manaus

Paróquia São José Operário – Leste