Áudios: PM com suspeita de Covid-19 relata abandono no Delphina Aziz

Policial Militar relata abandono da polícia após oito dias de espera para saber o resultado do exame de Covid-19 | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Um policial militar de Manaus, que preferiu ter a identidade preservada nesta entrevista, gravou áudios, na noite da última terça-feira (7), relatando o abandono que enfrenta da instituição após a internação no Hospital Delphina Aziz - referência no tratamento de combate ao novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas. O policial está com suspeita de coronavírus e aguarda o resultado do teste há oito dias.

| Autor:

O PM conta que deu entrada no Delphina Aziz no dia 1º de abril após apresentar sintomas de pneumonia por duas semanas. Logo que chegou, fez o teste para o Covid-19, mas ainda não recebeu o resultado. "Soube por meio de terceiros que o meu resultado deu negativo, mas o pessoal não tem conhecimento, tem certa negligência, ficamos pagando penitência até receber o resultado", conta ele.

“A gente não tem um acompanhamento da instituição. Tem algum problema de saúde? Não adianta ir para o quartel, ir para a rua, tem que cuidar da saúde, porque a instituição não está preocupada com a gente. Só temos valor enquanto estamos bons, somos escalados, somos sugados, vamos à luta. Então, fica aí o meu áudio, fico muito decepcionado de sentir que a gente não tem nenhum acompanhamento da nossa instituição, ver que não temos valor algum", relata em um dos áudios.

| Autor:

Em isolamento devido à suspeita de coronavírus, ele conta que gravou os registros motivado pela solidão que o isolamento proporciona. Já pela manhã desta quarta-feira (8), em entrevista por telefone ao Portal Em Tempo, o PM relata que conseguiu atingir a alta cúpula, que entrou em contato, dando palavras de apoio sob a justificativa de não ter conhecimento da situação que o integrante estava enfrentando.

"O meu áudio foi mais para externar o sentimento de abandono, porque sou um cara que tem propriedade para dizer que sempre fui 'de área', quase uma década de rua, e alertar os colegas que às vezes a gente se doa tanto e fica desse jeito, abandonado. Foi preciso eu gravar os áudios para me sentir lembrado", afirma.

A assessoria de comunicação da Polícia Militar do Amazonas foi procurada pela reportagem e, em nota, afirma que "tem prestado apoio tanto aos militares quanto a funcionários civis que trabalham na corporação, sejam eles com confirmação do Covid-19 ou indícios da doença, por meio de um monitoramento feito pela Secretaria de Segurança Pública".

"Informamos que, devido aos protocolos de isolamento, não é possível realizar visitação ou acompanhamento do paciente no local da internação, a fim de evitar a propagação acelerada do vírus. A determinação de isolamento foi ampliada inclusive a médicos e outros profissionais de saúde, que não façam parte dos quadros do Hospital Delphina Aziz, diminuindo assim o pico epidêmico. Salientamos que o militar ou servidor que identifique necessidade de apoio adicional poderá entrar em contato com a Diretoria de Promoção Social (DPS) ou Diretoria de Saúde (DS) da instituição", completa a nota.

Assista ao Web TV News - 1ª edição, que foi ao ar nesta quarta-feira (8) na Web TV Em Tempo:

Confira dicas de prevenção ao coronavírus:

>