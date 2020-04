Impacto Covid-19: regularização de CPF deve ser realizada por e-mail

Amazonas - A Receita Federal na 2ª Região Fiscal (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia) informa que as demandas para a regularização de CPF devem ser solicitadas por meio dos endereços de e-mail de cada unidade de atendimento.

Os contribuintes não devem procurar diretamente as unidades da Receita Federal. De acordo com a localidade do contribuinte, deverá enviar e-mail para os seguintes endereços:

No e-mail, o contribuinte deverá informar: NOME, CPF, TELEFONE e ENDEREÇO.Após o recebimento do e-mail, os atendentes responderão ao contribuinte com as orientações necessárias.

