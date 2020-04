Paciente com coronavírus foge de hospital no Amazonas

Parintins tem cinco casos confirmados da doença e duas mortes registradas | Foto: Divulgação

Parintins - O paciente com coronavírus, que fugiu do Hospital de Parintins Jofre Cohen, na tarde de terça-feira (7), já foi recapturado e está novamente na unidade hospitalar. O homem é morador de rua e teria fugido durante um surto psicótico.

Ele deixou a unidade hospitalar a pé e, logo em seguida, pegou um mototáxi. Entretanto, minutos depois, foi recapturado pela Polícia Militar do município e levado novamente para o hospital, onde segue internado.

Casos no município

Em pronunciamento feito na manhã desta quarta-feira (8), o prefeito de Parintins, Bi Garcia, o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, e a coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, confirmaram mais um caso positivo de coronavírus em Parintins. Agora, ao total, são cinco confirmados no município.

O homem fugiu durante um surto | Foto: Divulgação

No pronunciamento, transmitido ao vivo pela Prefeitura de Parintins na internet, foi anunciado mais uma morte pelo COVID-19 na cidade. Um homem de 59 anos é a segunda vítima fatal do vírus do município. O paciente morreu no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, onde estava internado em tratamento da doença.

Conforme o prefeito, o vírus está em circulação no perímetro urbano de Parintins. Bi Garcia reiterou a importância do isolamento social para resguardar a integridade da população durante a pandemia.

"A gente volta a recomendar que as pessoas fiquem em casa. Só saiam em extrema necessidade. É o único remédio que nós temos para evitar a contaminação do coronavírus", enfatizou.

“Há necessidade da colaboração da população. É para o seu bem, é para proteger a sua vida. Não saia de casa. Se sair de casa, use máscara. Não brinquem com esse vírus porque ele é mortal”, alertou Bi Garcia.