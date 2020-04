CIGS suspende curso na Selva por suspeita de mais casos de Covid-19

De acordo com uma fonte ligada ao Exército, cerca de 80 militares aguardaram o início do outro curso, que seria nesta quarta-feira (8) | Foto: Acervo Em Tempo

Manaus - Uma fonte ligada ao Exército Brasileiro relatou, na última terça-feira (7), ao Em Tempo que, embora o Comando Militar da Amazônia (CMA) tenha confirmado os casos de coronavírus entre oficiais após um curso na Selva com 100 homens, aproximadamente 80 soldados foram mantidos em quarentena aguardando outro curso, que acabou sendo suspenso após suspeita de novos casos de Covid-19.

No dia 29 de março, o CMA confirmou que oficiais testaram positivo para o novo coronavírus após um curso com 100 homens realizado no Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs). De acordo com a fonte, cerca de 80 militares entraram para um curso dia 26 de março, com pessoas que já apresentavam sintomas do Covid-19, e aguardaram o início do outro curso, que seria nesta quarta-feira (8).

Segundo o relato, os militares foram mantidos em alojamentos compartilhados, onde "na semana passada toda falavam que estavam com dores no corpo e na cabeça", diz. A fonte afirma ainda que, à medida que os casos foram ficando mais graves, com as pessoas apresentando febres mais altas e sintomas mais evidentes da doença, os militares começaram a ser enviados para casa, seguindo a suspensão do curso.

Na página oficial, o Cigs afirma que disponibilizou palestras para conscientizar o "público interno"

Quando questionado, o CMA informou, por meio da 7ª Seção de Comunicação Social, que o curso foi suspenso da relação de atividades previstas pelo Comando, mas não quis se pronunciar a respeito das medidas adotadas desde a confirmação dos casos entre oficiais, nem se os militares que estavam em quarentena permanecem.

Na página oficial, o Cigs afirma que disponibilizou palestras para conscientizar o "público interno das medidas preventivas do coronavírus, dentre elas: a lavagem frequente das mãos com água e sabão, manter as janelas das seções abertas para ventilar o ambiente, não compartilhar objetos pessoais, manter distância durante as refeições, evitar o aperto de mão e ao tossir cobrir o nariz e a boca com o braço", diz.

Coronavírus no Amazonas

Com os novos registros, o Estado soma 30 mortes pelo Covid-19

Foram registradas três mortes entre a noite de terça-feira (7) e madrugada desta quarta-feira (8) de pessoas vítimas do novo coronavírus no Amazonas. Outras quatro mortes que estavam sendo investigadas também confirmaram a doença como causa. Com os novos registros, o Estado soma 30 mortes pelo Covid-19.

De acordo com as últimas atualizações divulgadas pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), o número de casos confirmados subiu de 532 para 636, registrando um aumento de 104 casos em 24h. Destes casos,560 são em Manaus e 76 no interior.

