Deputados da Aleam debatem situação alimentar das famílias do AM

Manaus - O amparo alimentar da população carente do Amazonas, afetada diretamente pela pandemia do Covid-19, foi o tema principal dos discursos dos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na Sessão virtual desta quarta-feira (8). Os parlamentares destacaram diversas indicações para que o Governo do Estado distribua alimentos da merenda escolar, para famílias de baixa renda cadastradas em programas sociais do Estado.

O deputado Fausto Jr. (PV), sugeriu até a criação de voucher de R$ 70 para ser distribuído entre a população que comprovar baixa renda. De acordo com o parlamentar, a medida já foi adotada em outros Estados e no Amazonas, poderia ser subsidiada por verbas a serem remanejadas das Emendas Impositivas dos deputados, a exemplo do que foi feito para a compra de respiradores.

“Poderíamos juntos remanejar cerca de R$ 1,7 milhão para ajudar essas famílias por cerca de três meses. Pelo menos 200 mil famílias poderiam receber até R$ 70, o que serviria de apoio para a compra de alimentos”, defendeu Fausto Jr.

Na mesma linha de pensamento, a deputada Therezinha Ruiz (PSDB), ressaltou que em contato com o Governo recebeu a informação de que foram desvinculados R$ 5 milhões da merenda escolar para que a produção dos pequenos produtores seja adquirida e distribuída entre famílias em todo o Estado.

“Teremos três órgãos do Governo trabalhando nessa ação, serão usados cadastros sociais que já estão consolidados. Podemos não atingir todos, mas vamos dar apoio para uma grande parcela da população em Manaus e no interior”, pontuou Therezinha Ruiz.

Os deputados Carlinhos Bessa (PV), Felipe Souza (Patriota), Cabo Maciel (PL) e Wilker Barreto (Podemos), reforçaram a realidade de dificuldade alimentar no Estado. Felipe Souza chegou a denunciar a prática de preços abusivos em supermercados e mercearias de Manaus. Segundo ele, na Zona Leste da Capital há registro de uma cartela de ovos sendo vendida a R$ 34.

Gás Social

Parabenizando o presidente da Aleam, Josué Neto, pela apresentação do Projeto de Lei n◦ 153/2020, que disciplina o serviço público de distribuição de gás natural canalizado no Estado, o deputado Sinésio Campos (PT), destacou que esse é o melhor momento para que o Amazonas receba ações que incentivem a economia.

“Estamos em um momento muito sensível, estamos nos preocupando com a saúde de todos, temos várias medidas de isolamento que tem impacto direto na economia. O projeto garante um ótimo reforço para as contas, mas também para a população que poderá ter acesso ao produto mais barato”, comentou Sinésio Campos.

Segurança nas Sessões virtuais

Ainda na Sessão por videoconferência desta quarta-feira (8), o presidente da Aleam, Josué Neto (PRTB), anunciou que os técnicos da Casa estudam a continuidade do uso do aplicativo Zoom, para a realização das Sessões virtuais.

Conforme explicou Josué Neto, a preocupação é com a segurança da transmissão. “Estamos trabalhando para viabilizar a continuidade da utilização do aplicativo, depois que surgiram algumas notícias de possíveis vulnerabilidades do sistema. Já na Sessão da próxima terça-feira (14), poderemos estar usando um novo aplicativo, ou caso seja comprovada a segurança do zoom, continuaremos com ele”, explicou Josué Neto.

