Vídeo: número de infectados por Covid-19 ultrapassa 800 no Amazonas

Manaus- O número de casos confirmados do novo coronavírus no Amazonas subiu para 804. Os dados foram atualizados pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Pinto, na tarde desta terça-feira (7), durante coletiva on-line. Dos casos confirmados,122 pacientes estão internados.

São 712 casos confirmados só em Manaus. As internações são entre leitos clínicos e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na rede particular e no Hospital Delphina Aziz. Dos internados, 58 estão em quadro grave, sob monitoramento em UTI.

"Estamos em uma curva ascendente e isso nos preocupa muito. Nossa transmissão está se ampliando. Mais pessoas estão sendo afetadas. Mais e mais pessoas estão precisando de transporte hospitalar. Esperamos aumento expressivo nas próximas semanas e no mês de maio," alertou Rosemary.

Até o último levantamento divulgado pela FVS-AM, nessa terça-feira (7), o número de casos confirmados do novo coronavírus no Amazonas era de 636 . O aumento foi de 168 em menos de 24 horas. O interior tem 92 casos, com destaque para Manacapuru, com 44.

Nesta terça-feira (7), o governador do Estado, Wilson Lima, informou que a capacidade do sistema de saúde do Amazonas é de uma semana.

Morte por coronavírus

Nesta quarta-feira (8), o número de mortes pela Covid-19 chegou a 30 no Amazonas. O óbito mais recente registrado foi de um paciente de 46 anos com histórico de hipertensão e obesidade, que estava internado desde o dia 27 de março no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, na Zona Norte de Manaus.

Interior

O interior do Estado teve um aumento de 16 novos casos, com o total de 92. Em Parintins, seis casos e mais uma morte (município já havia registrado uma no mês passado); Manacapuru 44 casos e dois óbitos; Itacoatiara com onze casos, Iranduba com com nove casos, Santo Antônio do Içá são sete, São Paulo de Olivença e Tonantins com três casos cada, Careiro da Várzea e Presidente Figueredo com dois casos cada e Anori, Boca do Acre, Manicoré, Novo Airão e Tabatinga com um caso cada.

Confira a reportagem da TV Em Tempo: