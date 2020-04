Pagou por serviços no Detran-AM? Você pode ter o dinheiro de volta

Este ano, a atualização seria de 4,01%, conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) | Foto: Divulgação

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) pede a todas as pessoas que fizeram algum pagamento das Taxas de Serviço do Órgão entre os dias 1º e 6 de abril que entrem em contato por email ou telefone para receber a diferença do valor pago, em virtude da suspensão da atualização monetária automática efetivada no primeiro dia deste mês, em razão da Lei Complementar nº 148/2014.

Foram disponibilizados três canais de comunicação com os usuários: um email ([email protected]) e dois telefones (92) 98113-0267 e 99223-9660.

Os interessados no ressarcimento devem enviar a cópia do protocolo do serviço e o comprovante de pagamento.

Suspensão da atualização das taxas

Nessa terça-feira (7), o Órgão suspendeu a atualização monetária, que é feita de maneira automática, desde 2015, sempre no dia 1º de abril, conforme a Lei Complementar n° 148/2014.

Este ano, a atualização seria de 4,01%, conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Na prática, a atualização corresponderia a um acréscimo de R$ 2 a R$ 3 na maioria das Taxas da tabela do Detran-AM.

Desde esta terça, os valores foram retroagidos aos praticados desde 2019. Eles estão disponíveis no site do Detran-AM.

